З агродрона - у бойовий: як "Великий Бандерик" допомагає ЗСУ на фронті (фото, відео)

Українські майстри зробили октокоптер на восьми моторах, який здатний протистояти не тільки вітру, а й ворожим РЕБам.

Вторгнення росії в Україну спричинило появу нового типу війни — "війни дронів", коли безпілотники стали не тільки розвідниками, а й окремими ударними одиницями. Вони широко використовуються різними підрозділами, зокрема демонструючи ефективну роботу проти ворожих танків.

Серед українських "пташок", які допомагають воїнам на фронті — октокоптер "Великий Бандерик". За даними виробника, безпілотник переробили з агрокоптера, а призначений він для нічної роботи. Основне завдання — скинути вибухівку на ворога.

Серед особливостей "Великого Бандерика" не тільки здатність протистояти силі вітру, а й система, що дозволяє обирати тип боєприпасу для скидання. Керівник компанії-виробника зазначає, що для керування використовується універсальна наземна станція. Вона дозволяє керувати також і іншими типами дронів, а керування можна здійснювати через мережеве з’єднання.

Характеристики октокоптера "Великий Бандерик"

система скидання підлаштовується під різну кількість та типи боєкомплекту,

вісім моторів,

спарений модуль камери — денна FPV та тепловізійна камери,

потужні радіомодулі,

загальна вага БК до 8 кг,

вага з БК при зльоті — 31,5 кг,

крейсерська швидкість 30 км/год, максимальна — 40 км/год,

тривалість польоту з БК — пів години, без нього — до 50 хв,

рекомендована висота 300-400 метрів,

дальність дії — 15 км,

дрон передають тільки кваліфікованим пілотам після спецінструктажа на полігоні.

Дрон без боєкомплекту важить більше ніж 23 кг

У комплект входить не тільки дрон, а й зарядні, наземна станція та комплект антен. Виробник підкреслює "живучість" дрона. Взимку дрон на зворотньому шляху до оператора почав поводитися дивно, летів нестабільно. Подолавши сім кілометрів, він повернуся до оператора і тільки тоді з’ясувалося, що один із моторів виведений із ладу ворожою кулею. Таким чином летів октокоптер лише на семи двигунах. Також "Великий Бандерик" продемонстрував свою потужність на випробуваннях з РЕБ у лютому. Попри електронні завади, сніг та вітер 10 м/сек дрон злетів.

"Великий Бандерик" — один з тих дронів, які почали виробляти вже після початку повномасштабного вторгнення. Однак він — далеко не єдиний. Серед надбань українських військових є й підводні дрони. Нещодавно такий безпілотник "Марічка" відправили на тестування. Він буде ефективний проти російських кораблів, підводних човнів та берегових укріплень.