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З агродрона - у бойовий: як "Великий Бандерик" допомагає ЗСУ на фронті (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Керування таким великим ударним дроном - не проста задача Новина оновлена 28 серпня 2023, 08:57
Керування таким великим ударним дроном - не проста задача. Фото armyinform.com.ua

Українські майстри зробили октокоптер на восьми моторах, який здатний протистояти не тільки вітру, а й ворожим РЕБам.

Вторгнення росії в Україну спричинило появу нового типу війни — "війни дронів", коли безпілотники стали не тільки розвідниками, а й окремими ударними одиницями. Вони широко використовуються різними підрозділами, зокрема демонструючи ефективну роботу проти ворожих танків.

Серед українських "пташок", які допомагають воїнам на фронті — октокоптер "Великий Бандерик". За даними виробника, безпілотник переробили з агрокоптера, а призначений він для нічної роботи. Основне завдання — скинути вибухівку на ворога.

Серед особливостей "Великого Бандерика" не тільки здатність протистояти силі вітру, а й система, що дозволяє обирати тип боєприпасу для скидання. Керівник компанії-виробника зазначає, що для керування використовується універсальна наземна станція. Вона дозволяє керувати також і іншими типами дронів, а керування можна здійснювати через мережеве з’єднання.

Характеристики октокоптера "Великий Бандерик"

  • система скидання підлаштовується під різну кількість та типи боєкомплекту,
  • вісім моторів,
  • спарений модуль камери — денна FPV та тепловізійна камери,
  • потужні радіомодулі,
  • загальна вага БК до 8 кг,
  • вага з БК при зльоті — 31,5 кг,
  • крейсерська швидкість 30 км/год, максимальна — 40 км/год,
  • тривалість польоту з БК — пів години, без нього — до 50 хв,
  • рекомендована висота 300-400 метрів,
  • дальність дії — 15 км,
  • дрон передають тільки кваліфікованим пілотам після спецінструктажа на полігоні.
Станція керування та дрон Великий Бандерик
Дрон без боєкомплекту важить більше ніж 23 кг

У комплект входить не тільки дрон, а й зарядні, наземна станція та комплект антен. Виробник підкреслює "живучість" дрона. Взимку дрон на зворотньому шляху до оператора почав поводитися дивно, летів нестабільно. Подолавши сім кілометрів, він повернуся до оператора і тільки тоді з’ясувалося, що один із моторів виведений із ладу ворожою кулею. Таким чином летів октокоптер лише на семи двигунах. Також "Великий Бандерик" продемонстрував свою потужність на випробуваннях з РЕБ у лютому. Попри електронні завади, сніг та вітер 10 м/сек дрон злетів.

"Великий Бандерик" — один з тих дронів, які почали виробляти вже після початку повномасштабного вторгнення. Однак він — далеко не єдиний. Серед надбань українських військових є й підводні дрони. Нещодавно такий безпілотник "Марічка" відправили на тестування. Він буде ефективний проти російських кораблів, підводних човнів та берегових укріплень.

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#БПЛА #Дрон