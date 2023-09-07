Бронированный "Франкенштейн": украинские механики сделали уникальную машину на базе БРДМ
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Советская машина получила двигатель от Mercedes
Украинские мастера-защитники, чтобы эффективно уничтожать врага, собственноручно модернизируют существующую технику. Такие переработки для фронта не новы, например, дроны получают новое назначение и выполняют поставленные задачи. Но есть и большие по масштабу работы. Среди таких – изделие волонтеров и военных Волынской бригады ТрО. Они изменили советскую боевую разведмашину БРДМ-2.
Как отмечает АрмияInform, машина была получена от спасателей из Волыни, долго стояла на "приколе" и была в ненадлежащем состоянии. Что же изменили? Начали с двигателя, который с советского бензинового заменили дизельным от Mercedes. Убрали водометный двигатель, дополнительные колеса, зато нарастили броню. Изменили и форму — сделали боковую дверцу для десантирования команды, а для эвакуации раненых — ровный пол.
Башню заменили аналогичной с БТР. Руль взяли с авто Ford Transit, заменили его гидроусилитель, улучшили систему охлаждения двигателя. "От старого советского БРДМ-2 здесь осталась только коробка передач и мосты", — отмечает мехвод обновленной БРДМ-2. Впереди — замена коробки, чтобы улучшить показатели скорости.
Базовые характеристики БРДМ-2:
- бронированная колесная машина
- может плавать
- вооружена 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом КПВТ, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ
- вес — 7 тонн
- скорость — на шоссе 95-100 км/ч, бездорожье 80 км/ч, на плаву 8-10 км/ч.
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