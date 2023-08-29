Особые авто для ВСУ: как багги помогают украинским защитникам (фото, видео)

Самодельные машины украинских изобретателей очень полезны на фронте благодаря своим качествам.

Украинские мастера-механики не останавливаются в выдумках, спасающих жизнь военных на фронте. Среди их разработок весомое место занимают автомобили, в том числе багги.

Для фронта готовят очень особые машины. В августе стадию доработок и испытаний проходит багги, вмещающей до 10 человек, предназначенный для десанта или эвакуации раненых. Его создал конструктор из Черновицкой области Владимир Садык, рассказывающий о своих разработках в соцсети ТикТок. На счету мужчины уже 89 машин для ВСУ и очередь на ближайшие два десятка расписана.

Новинка, которую последней разработал Владимир — багги с предварительыім названием "Краб". Он не только имеет бронирование и место для носилок с ранеными, но и возможность управлять отдельно передними и задними колесами, бронирование от мин и двигатель Mercedes.

К созданию багги для фронта присоединились и в Виннице. Местные волонтеры несколько месяцев работают над созданием оптимальных авто, которые затем передают спецподразделениям. Багги с названием "Комашки" перерабатывают по индивидуальным чертежам из старых и поврежденных автомобилей, добавляя новые запчасти, а после тестируют в максимально сложных условиях.

Волонтеры рассказали, что первая машина переработанная из ВАЗ 21063 уже спасла защитников — за ней охотился враг с ПТУР, но нанести радикальный ущерб не смог. Следующие машины делали уже из "Ниссана" и "Опеля". Багги маневренные и малозаметные, особенно при использовании маскировочной сетки, а также позволяют проникнуть туда, куда обычный автомобиль может не доехать, отмечают волонтеры в комментарии "АрмияИнформ".

"Комашка" на фронте

Ранее "Телеграф" рассказывал о серийной машине, спасающей жизнь бойцов. Бронемашина "Варта" вывезла из-под обстрела снайперскую группу под Бахмутом. Машина спасла их от артиллерийских обстрелов и после незначительного ремонта вернется к выполнению боевых задач.