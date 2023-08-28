С агродрона – в боевой: как "Большой Бандерик" помогает ВСУ на фронте (фото, видео)

Украинские мастера сделали октокоптер на восьми моторах, способный противостоять не только ветру, но и враждебным РЭБам.

Вторжение россии в Украину привело к появлению нового типа войны — "войны дронов", когда беспилотники стали не только разведчиками, но и отдельными ударными единицами. Они широко используются разными подразделениями, в частности демонстрируя эффективную работу против вражеских танков.

Среди украинских "птичек", которые помогают воинам на фронте — октокоптер "Большой Бандерик". По данным производителя, беспилотник был переработан из агрокоптера, а предназначен он для ночной работы. Основная задача – сбросить взрывчатку на врага.

Среди особенностей "Большого Бандерика" не только способность противостоять силе ветра, но и система, позволяющая выбирать тип боеприпаса для сброса. Руководитель компании-производителя отмечает, что для управления используется универсальная наземная станция. Она позволяет управлять также и другими типами дронов, а управление можно осуществлять через сетевое соединение.

Характеристики октокоптера "Большой Бандерик"

система сброса подстраивается под разное количество и типы боекомплекта,

восемь моторов,

спаренный модуль камеры — дневная FPV и тепловизионная камера,

мощные радиомодули,

общий вес БК до 8 кг,

вес с БК при взлете — 31,5 кг,

крейсерская скорость 30 км/ч, максимальная — 40 км/ч,

продолжительность полета с БК – пол часа, без него – до 50 мин,

рекомендуемая высота 300-400 метров,

дальность действия — 15 км,

дрон передают только квалифицированным пилотам после специнструктажа на полигоне.

Дрон без боекомплекта весит более 23 кг

В комплект входит не только дрон, но и зарядная, наземная станция и комплект антенн. Производитель подчеркивает "живучесть" дрона. Зимой дрон на обратном пути к оператору начал вести себя странно, летел нестабильно. Преодолев семь километров, он вернулся к оператору и только тогда выяснилось, что один из моторов выведен из строя вражеской пулей. Таким образом, летел октокоптер только на семи двигателях. Также "Большой Бандерик" продемонстрировал свою мощность на испытаниях по РЭБ в феврале. Несмотря на электронные помехи, снег и ветер 10 м/сек дрон взлетел.

"Большой Бандерик" — один из тех дронов, которые начали производить уже после начала полномасштабного вторжения. Однако он далеко не единственный. Среди достояний украинских военных есть и подводные дроны. Недавно такой беспилотник "Маричка" отправили на тестирование. Он будет эффективен против российских кораблей, подлодок и береговых укреплений.