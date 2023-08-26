Уничтожено больше двухсот танков: СБУ показали кадры своей работы, украинцы оценили (видео)

Российские танки эпично взрываются на видео посл работы украинских воинов

Пока на Западе спорят о темпах контрнаступления ВСУ, украинские воины продолжают уничтожать врага. Подразделение Центра спецопераций "А" СБУ "Белый волк" показало кадры ликвидации третьего российского танкового полка.

Видео опубликовала пресс-служба СБУ. На счету бойцов этого подразделения с начала полномасштабного вторжения уже 216 уничтоженных танков.

На кадрах видно, как две вражеские машины скрывались в окопе, но украинский дрон их засек и уничтожил. Более того, на видео попали кадры ликвидации и других российских танков. На кадрах видно, как дрон сбрасывает взрывчатку, после чего на месте танка поднимается огненный столб.

В СБУ отмечают, что численность танкового полка армии россии составляет 94 единицы. Украинские воины благополучно уничтожили два полка и сейчас добивают третий.

В сети украинцы оценили работу спецназовцев и пожелали им только удачи на пути к Победе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ за одно утро сбили два российских вертолета стоимостью по 16 млн долларов каждый.