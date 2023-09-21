Виглядають дорого, а коштують копійки: топ-5 стильних вживаних авто з приємним цінником

Це навіть трохи несправедливо, що такі круті авто коштують так мало

У сучасному світі, коли вибір на авторинку неймовірно розмаїтий, багато водіїв мають єдину мрію: купити авто, яке б виглядало дорожчим, ніж воно насправді коштує, щоб створити відповідне враження про себе. На щастя, є моделі авто, у яких дуже вдало поєднуються естетична розкіш та доступність.

Глянувши на ці авто, ніхто не здогадається, що вони вартують на ринку якихось, до прикладу, 12 тисяч доларів. Сьогодні ми розглянемо п'ять таких моделей, які перетворюють звичайні поїздки в справжню екскурсію у світ розкоші та елегантності. І, звісно, привернуть увагу людей до власника такого "розкішного", на перший погляд, авто.

Land Rover Range Rover 2014

Land Rover Range Rover 2014 є моделлю 4 покоління, яка комплектувалася двигунами об'ємом 3.0, 4.4, та 5.0 л з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач. Це люксовий позашляховик, який прекрасно зарекомендував себе. Йому не страшні ні високі швидкості, ні бездоріжжя.

Сьогодні на вторинному ринку таке авто можна купити за ціною від 16 тисяч доларів і до 97 тисяч доларів. Ціни залежать від стану авто, комплектації та багатьох інших факторів.

Maserati Quattroporte

Ви могли б собі коли-небудь уявити, що люксовий спортивний седан Maserati може коштувати всього 14 тисяч доларів? З такою автівкою будь-який водій буде виглядати стильно та престижно. Саме з цієї моделі, як вважається, почалось відродження марки Maserati. Це така собі Феррарі "на мінімалках". Щоб переконатись у цьому, перегляньте відеоогляд цієї моделі від українського ютуб-блогера на каналі Car_Puls:

Для чого потрібна Maserati Quattroporte в 2023 році

BMW Alpina B7

Крутий седан з потужністю двигуна у 540 або навіть 670 кінських сил (залежить від версії) всього за 18 тисяч доларів? Так, це реально. Про це свідчать ціни на вторинному авторинку України. Агресивна, харизматична. Це машина для справжнього поціновувача бренду, який хоче виглядати дорого. Перераховувати всі особливості цього автомобіля можна дуже довго, але скажемо відразу: за BMW Alpina B7 варто віддати набагато більше, ніж за неї просять.

BMW 635 CSI

Середня ціна цього автомобіля сьогодні в Україні складає 25 тисяч доларів, і це навіть трохи несправедливо. Адже це ж BMW 635 CSI — крута купешка з максимально агресивним виглядом, що нагадує спорткар. Компанія і позиціонує 635 CSI як спортивне авто. Її називають "акулою", і вона сприймається більше як розкішна, ніж спортивна. По суті це те, чим зараз славляться автомобілі марки: вони і комфортні, і спортивні. Тому, купуючи таку машину, ви точно не прогадаєте.

Ось детальний огляд та історія серійного випуску моделі:

Історія преміального купе BMW 635 CSI

Lexus LS 460

Lexus LS 460 2008 року, до прикладу, в Україні можна придбати за 9 "з хвостиком" тисяч доларів. Звісно, новіші моделі у повних комплектаціях вартують дорожче — 30 і навіть 40 тисяч доларів. Але навіть такі гроші — це зовсім не ціна для такого авто, бо це седан класу "люкс". Для компанії Lexus у виробництві головне — якість, тому у тому, що це надійне та безпечне авто, яке прослужить багато років, навіть не варто сумніватись.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які кросовери є найнадійнішими в реаліях українських доріг. Це автомобілі, які проїдуть 1 млн км і навіть більше без капітального ремонту.