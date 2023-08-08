Без доручень та транзитних номерів: в Україні спростили реєстрацію деяких автомобілів

Зареєструвати транспортний засіб стало простіше

В Україні вкотре спростилася процедура реєстрації автомобілів, куплених в автосалонах.

Як інформує пресслужба МВС, автосалони більше не мають потреби нотаріально реєструвати доручення, щоб зареєструвати транспортний засіб від імені покупця.

Тепер його можна підписати прямо в автосалоні, а акт прийняття-передання буде сформовано за допомогою Єдиного державного реєстру.

Ще одним нововведенням стала відмова від "транзитних номерів".

"Після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем, представник автосалону може відвідати сервісний центр МВС замість покупця та отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки на ім’я покупця", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (СЦ МВС) взялися за "вирішував" і недобросовісні автошколи, які пропонували учням придбати посвідчення.

Крім того, ми повідомляли, що українцям до кінця року дозволять продавати та купувати авто за допомогою смартфона.