Замовлення і бронювання автомобільних номерів стали реальністю: в МВС розповіли про нову послугу

Тепер в Україні можна обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто

В Україні МВС продовжує робити державні послуги доступнішими. Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.

Але є важлива умова — на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Повідомляють в МВС України.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія.

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Реформування державних сервісів навіть під час війни — можливе. І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав, що в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (СЦ МВС) взялися за "рішал" та недобросовісні автошколи, які пропонували учням придбати посвідчення.