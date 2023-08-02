Нові правила здачі на права в Україні: у МВС детально пояснили, що змінилося

Пробувати здати практичну частину можна раз на 10 днів

МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання посвідчення водія. Нововведення стосується також тих, хто раніше вже тричі не здав "практику".

Іспити можна складати необмежену кількість разів протягом двох років від дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки, пояснили у МВС.

Якщо ж таке свідчення закінчилося під час воєнного стану, його власник все одно допускається до складання іспиту. Між спробами складання іспиту має бути інтервал не менше 10 днів. Рахунок відбувається з наступного дня після невдалої спроби.

Уточнюється, що той, хто не здав "практику" протягом року з дня видачі свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки, знову може складати її після отримання нового свідоцтва.

Якщо ж кандидат не склав практичний іспит протягом двох років від дня видачі свідоцтва, наступний можна складати лише після повторного проходження обох курсів навчання: теоретичної та практичної підготовки.

Як повідомляв "Телеграф", тепер українці також мають право самостійно вивчати теорію для складання іспитів для отримання прав водія. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила 13 липня.