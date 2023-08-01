Скласти на водійські права тепер буде легше: МВС зробило заяву

Якщо кандидат у водії не склав теоретичний або практичний іспит у сервісному центрі МВС, знову він призначається не раніше, ніж через 10 днів

МВС України скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання посвідчення водія. Тепер їх можна складати необмежену кількість разів.

Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України.

"Скасування трьох спроб складання практичного іспиту покликане знизити моральний бар’єр для кандидатів, мінімізувати потенційний корупційний ризик, затвердити орієнтованість на об’єктивну оцінку здібностей кандидата для керування транспортним засобом", — пояснив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

У випадку, якщо кандидат у водії не склав теоретичний чи практичний іспит у сервісному центрі МВС, такий іспит призначається не раніше, ніж через 10 календарних днів. Рахунок ведеться з наступного дня після невдалого складання іспиту. Таким чином, тепер є більше часу на повторення матеріалу або на додаткові заняття.

Крім того, тепер для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

Якщо кандидат у водії не склав теоретичний іспит упродовж одного року з дня видачі свідоцтва про закінчення теоретичної підготовки, знову до теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС він допускається після проходження теоретичної підготовки у навчальному закладі.

Якщо кандидат не склав практичний іспит протягом двох років, то до наступного практичного іспиту він допускається лише після повторного проходження обох курсів навчання: теоретичної та практичної підготовки.

Як повідомляв "Телеграф", тепер українці також мають право самостійно вивчати теорію для складання іспитів для отримання прав водія. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 13 липня.