У Києві збили на смерть нацгвардійця: суд виніс рішення щодо 23-річного водія

За попередніми даними, водій був тверезий

Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, що 23-річний водій, який збив двох військових на блокпосту у столиці, один з яких загинув на місці, перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомляє поліція Києва.

Нагадаємо, трагедія сталася 00:05 25 липня біля станції метро "Святошин". Водій легковика Volkswagen на великій швидкості збив солдатів Нацгвардії та протаранив два автомобілі. 49-річний військовослужбовець загинув на місці, його 26-річного товариша по службі госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. В одній із машин перебував військовий територіального центру комплектування, його лікарі оглянули на місці.

Винуватця аварії затримали та на місці за допомогою "драгера" перевірили на алкогольне сп’яніння. За попередніми даними, п’яним він не був. Для того, щоб визначити, чи не перебував хлопець під впливом наркотичних речовин, будуть потрібні додаткові експертизи.

Як раніше повідомляв "Телеграф", екс-депутат Київської міської ради Ярина Ар’єва постане перед судом у справі про ДТП, яку вона здійснила у стані наркотичного сп’яніння, збивши людину на пішохідному переході.

Також ми писали, що у Харкові серед білого дня сталося потрійне вбивство, викрадення автомобіля та смертельна ДТП, все це скоїв 20-річний хлопець.