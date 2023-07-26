В Киеве сбили насмерть нацгвардейца: суд вынес решение по 23-летнему водителю

По предварительным данным, водитель был трезв

Шевченковский суд Киева принял решение, что 23-летний водитель, который сбил двоих военных на блокпосту в столице, один из которых погиб на месте, будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает полиция Киева.

Напомним, трагедия произошла 00:05 25 июля, возле станции метро "Святошин". Водитель легковушки Volkswagen на большой скорости сбил солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. 49-летний военнослужащий погиб на месте, его 26-летнего сослуживца госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В одной из машин находился военный территориального центра комплектования, его врачи осмотрели на месте.

Виновника аварии задержали и на месте с помощью "драгера" проверили на алкогольное опьянение. По предварительным данным, пьяным он не был. Для того чтобы определить, не находился ли парень под воздействием наркотических веществ, потребуются дополнительные экспертизы.

Как ранее сообщал "Телеграф", экс-депутат Киевского городского совета Ярина Арьева предстанет перед судом по делу о ДТП, которое она совершила в состоянии наркотического опьянения, сбив человека на пешеходном переходе.

Также мы писали, что в Харькове средь бела дня произошло тройное убийство, угон автомобиля и смертельное ДТП, все это совершил 20-летний парень.