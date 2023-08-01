Сдать на водительские права теперь будет легче: МВД сделало заявление

Если кандидат в водители не сдал теоретический или практический экзамен в сервисном центре МВД, следующий такой экзамен назначается не ранее, чем через 10 дней

МВД Украины отменило ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Теперь их можно сдавать неограниченное количество раз.

Об этом сообщил Главный сервисный Центр Министерства внутренних дел Украины.

"Отмена трех попыток сдачи практического экзамена призвана снизить моральный барьер для кандидатов, минимизировать потенциальный коррупционный риск, утвердить ориентированность на объективную оценку способностей кандидата для управления транспортным средством", — пояснил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

В случае, если кандидат в водители не сдал теоретический или практический экзамен в сервисном центре МВД, следующий такой экзамен назначается не ранее, чем через 10 календарных дней. Счет идет со следующего дня после неудачной сдачи экзамена. Таким образом теперь есть больше времени на повторение материала или на дополнительные занятия.

Кроме того, теперь для сдачи практического экзамена дается неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.

Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен в течение одного года со дня выдачи свидетельства об окончании теоретической подготовки, снова к теоретическому экзамену в сервисном центре МВД он допускается после прохождения теоретической подготовки в учебном заведении.

Если кандидат не сдал практический экзамен в течение двух лет, то к следующему практическому экзамену он допускается только после повторного прохождения обоих курсов обучения: теоретической и практической подготовки.

Как сообщал "Телеграф", теперь украинцы также имеют право самостоятельно изучать теорию для сдачи экзаменов для получения водительских прав. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 13 июля.