Новые правила сдачи на права в Украине: в МВД детально объяснили, что поменялось

Пробовать сдать практическую часть можно раз в 10 дней

МВД Украины отменило ограничения по количеству попыток сдачи практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Нововведение касается также тех, кто ранее уже трижды не сдал "практику".

Экзамены можно сдавать неограниченное количество раз в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки, пояснили в МВД.

Если же такое свидетельство закончилось во время военного положения, его владелец все равно допускается к сдаче экзамена. Между попытками сдачи экзамена должен быть интервал не менее 10 дней. Счет идет со следующего дня после неудачной попытки.

Уточняется, что тот, кто не сдал "практику" в течение года со дня выдачи свидетельства об окончании теоретической подготовки, снова может сдавать его после получения нового свидетельства.

Если же кандидат не сдал практический экзамен в течение двух лет со дня выдачи свидетельства, следующий можно сдавать только после повторного прохождения обоих курсов обучения: теоретической и практической подготовки.

Как сообщал "Телеграф", теперь украинцы также имеют право самостоятельно изучать теорию для сдачи экзаменов для получения водительских прав. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 13 июля.