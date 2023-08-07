Заказы и бронирование автомобильных номеров стали реальностью: в МВД рассказали о новой услуге
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Теперь в Украине можно выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто
В Украине МВД продолжает делать государственные услуги более доступными. Отныне заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто. Заказать услугу можно по типу транспортного средства.
Но есть важное условие – на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак. Сообщается в МВД Украины.
Воспользоваться такой услугой можно через электронный кабинет водителя.
Бронирование действует в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.
Реформирование государственных сервисов даже во время войны возможно. И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем.
Ранее "Телеграф" писал, что в сервисных центрах Министерства внутренних дел (ВЦ МВД) взялись за "решал" и недобросовестные автошколы, предлагавшие ученикам приобрести удостоверения.