Заказы и бронирование автомобильных номеров стали реальностью: в МВД рассказали о новой услуге

Теперь в Украине можно выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто

В Украине МВД продолжает делать государственные услуги более доступными. Отныне заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто. Заказать услугу можно по типу транспортного средства.

Но есть важное условие – на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак. Сообщается в МВД Украины.

Воспользоваться такой услугой можно через электронный кабинет водителя.

Бронирование действует в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.

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Ранее "Телеграф" писал, что в сервисных центрах Министерства внутренних дел (ВЦ МВД) взялись за "решал" и недобросовестные автошколы, предлагавшие ученикам приобрести удостоверения.