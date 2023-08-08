Без поручений и транзитных номеров: в Украине упростили регистрацию некоторых автомобилей

Зарегистрировать транспортное средство стало проще

В Украине в очередной раз упростилась процедура регистрации автомобилей, купленных в автосалонах.

Как информирует пресс-служба МВД, у автосалонов больше нет необходимости нотариально регистрировать поручение, чтобы зарегистрировать транспортное средство от имени покупателя.

Теперь его можно подписать прямо в автосалоне, а акт приема-передачи будет сформирован с помощью Единого государственного реестра.

Еще одним новшеством стал отказ от "транзитных номеров".

"После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя и получить свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки на имя покупателя", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в сервисных центрах Министерства внутренних дел (ВЦ МВД) взялись за "решал" и недобросовестные автошколы, предлагавшие ученикам приобрести удостоверения.

Кроме того, мы сообщали, что украинцам до конца года позволят продавать и покупать авто при помощи смартфона.