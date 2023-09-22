На вулицях Києва помітили розкішний золотистий суперкар за 300 тисяч доларів: хто власник

Таке авто не для пересічних українців

В центрі Києва днями було помічено золотистий спортивний автомобіль McLaren 720S. Відповідний знімок дорогої машини зробив журналіст "Телеграфу", і ми вирішили дізнатися детально про це авто, його власника, ціну та характеристики.

З відкритих джерел "Телеграфу" стало відомо, що авто могли привезти із США. Зараз його власником є фізична особа з Харкова.

Зокрема, про це свідчать дані за VIN-кодом. Знаходимо таке ж авто, продане з аукціону США. Але є нюанс — машина синього кольору, та і рік випуску не збігається — 2019, а не 2018. Вказана ціна фінальної ставки — 145 тисяч доларів.

За VIN-кодом автомобіля (SBM14DCA0KW003461), який є унікальним і застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, ми знайшли його уже і в Україні.

За оцінкою сервісу carplates.app, цей McLaren 720S може коштувати понад 300 тисяч доларів. В Україні авто вже стало жовтим, як вказано в базі номерів, точніше золотистим. Звісно, його відремонтували і перефарбували, оскільки ми побачили розкішний суперкар на вулицях Києва.

Але найцікавіше — хто ж власник?

Пошукавши інформацію про McLaren 720S саме золотистого кольору, ми знайшли лише одну таку згадку (зазначимо, що в Україні лише декілька таких моделей). На інстаграм-сторінці mclaren.of.ukraine в липні виклали фото такої ж автівки. До речі, номерний знак на нашому фото і на цьому знімку з Інстаграму збігається — КІ7777ХВ. Власнику авто довелось викласти небагато-немало — 36 тисяч гривень за номерні знаки з чотирма однаковими цифрами.

2018 McLaren 720S Luxury

Увагу нашу звернула на себе ось така позначка. Вона веде на сторінку такого собі Андрія Іваненка. Ймовірно, він і є теперішнім власником цього авто.

На фото чоловік хизується розкішним життям, відпочинком з дочкою, показує також знімки з відпочинку. Зокрема, з Італії, Туреччини, гірськолижного курорту в Андоррі. До речі, цікаво, як йому вдається неодноразово виїжджати за кордон?

Заради справедливості зазначимо, що Андрій показує в соцмережі і свою волонтерську діяльність. Зокрема, факт придбання прицілу для 113 бригади, яка воює на Харківському напрямку. А сам в описі сторінки зазначає, що він є підприємцем.

Згідно з даними YouControl, ФОП Іваненко Андрій Миколайович — займається комп'ютерним програмуванням та іншою діяльністю у сфері інформаційних технологій. Словом, він є айтівцем. Бізнес зареєстрований у Харкові. Нова машина — також.

У соцмережах ми також знайшли згадки про дружину Андрія Іваненка. Це співачка NASTIVA, яка нещодавно випустила новий трек "Палала". В Інстаграмі жінка ділиться знімками свого розкішного життя, фото з дочкою та коханим. Дорогі вечірки, люксовий відпочинок, шалено дорогі прикраси у подарунок — все це NASTIVA показує назагал. З контенту на сторінці можна зробити висновки, що сім'я зараз живе у Києві.

Трек NASTIVA - "Палала"

Що відомо про цей автомобіль?

MCLAREN 720S 2018 — це спорткар, виготовлений у Великобританії. Належить до лінійки Super Series. Він оснащений 4-літровим турбодвигуном V8 з двома турбокомпресорами. Сумарно він видає 720! кінських сил!. Авто має семиступеневу роботизовану коробку передач та задній привід. MCLAREN 720S 2018 має 2 багажники — спереду на 150 літрів та задній на 210 літрів. Розхід бензину коливається від 7,9 до 15,8 літра.

Авто випустили у трьох комплектаціях — Standard, Perfomance та Luxuary. Власник з Харкова володіє авто у найдорожчій комплектації Luxuary.

Інші характеристики авто:

максимальна швидкість — 348 км/год;

від 0 до 100 км воно розганяється за 2,9 сек;

кузов — купе;

кількість дверей — 2;

крутний момент — 770 Н·м.

Його салон виготовлено виключно з дорогих матеріалів, зокрема, з алькантари, шкіри, алюмінію та карбону. Звісно, тут є підігрів сидінь, повний клімат-контроль, крута аудіосистема Bowers & Wilkins з 12-ма динаміками, повсюди камери та багато іншого.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні помітили рідкісний Гелендваген за 1 млн євро. Усього з конвеєра зійшло 99 екземплярів, тому модель дійсно є унікальною.