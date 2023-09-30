Дешевше, але не гірше від Tesla: 4 недорогих альтернативи електрокара для українських доріг

Ці автомобілі у 2-3 рази дешевші за Tesla

Останні кілька років ринок електромобілів в Україні зростає шаленими темпами. Те, що раніше вважалося елементом розкоші, тепер стає доступним більшій кількості водіїв завдяки конкурентоспроможним цінам.

Одним з ключових гравців на ринку є легендарний бренд Tesla, але ціна, особливо на нові моделі, "кусається". При цьому на ринку зараз є багато електрокарів, які можуть позмагатися з Теслою. Це дозволяє ще більшій кількості українських водіїв переходити на екологічніший та енергоефективніший вид транспорту.

У цій статті ми розглянемо популярні моделі електрокарів, які за функціональністю та можливостями не поступаються розробці мільярдера Ілона Маска, але коштують лише половину або й третину вартості Tesla.

Nissan Leaf

Лідером ринку в Україні залишається Nissan Leaf, причому з великим відривом від конкурентів. Це недорогий і простий електрокар з безліччю технологічно просунутих та цікавих функцій. Зокрема, це інтелектуальна система кругового огляду, інноваційна педаль e-Pedal, автопілот. Також нові моделі підтримують такі сервіси як Apple CarPlay та Google Android Auto.

Nissan Leaf є найбільш продаваною моделлю електрокарів у світі. Перш за все, через свою доступну ціну. Новий Leaf 2022 року випуску можна придбати за 29 тисяч доларів. Ціни на вторинному ринку на це авто починаються від 5800 доларів. Водночас, вживану Tesla можна придбати за ціною близько 26-29 тисяч доларів.

Автомобіль має 150-сильний електромотор з крутним моментом 320 Нм, який забезпечує запас ходу в 378 км.

Дивіться чесний огляд Nissan Leaf, привезений зі США

Citroen C-Zero

Citroen C-Zero — електрокар, який створений спеціально для жителів мегаполісів. Він компактний, має великий запас ходу, а салон його настільки тихий, що водій зможе відпочити від міської метушні. Разом з тим, він безпечний, надійний та просто напханий найновішими технологіями.

У рух автомобіль приводиться 64-сильним двигуном з максимальним крутним моментом 180 Нм. Комплект літій-іонних батарей надає запас ходу в 130 км. Максимальна швидкість обмежена на 130 кілометрах на годину.

Згідно із заявою виробника, для повної зарядки від мережі 220В знадобиться 6 годин.

Автомобіль оснащений бортовим комп’ютером, пристроєм, який відображає режим роботи акумулятора, системою економії енергії при гальмуванні, при якому відбувається підзарядка. А система Citroen eTouch дозволяє викликати допомогу в екстрених випадках чи зв’язатись з центром технічного обслуговування.

Ціни на Citroen C-Zero в Україні складають від 5500 до 9000 доларів залежно від року випуску та комплектації.

Renault Fluence Z.E.

Renault Fluence ZE є електричною версією знайомого усім класичного седана. Його називають перлиною французького автопрому через незмінну якість, що підтверджена десятиліттями.

Конструктори розташували батарею за задніми сидіннями. Це дозволяє замінити її всього за 10 хвилин. Щодо двигуна, то він має потужність в 70 кВт та крутний момент 226 Нм. Завдяки літій-іонному акумулятору потужністю в 22 кВт/год машина має запас ходу в 185 км. Максимальна швидкість обмежена на 135 кілометрах за годину.

Модель має добру керованість та маневреність, що дозволяє ефективно рухатися у час пік чи вузькими міськими вулицями. А на краш-тесті вона отримала 4 з 5 максимальних зірок.

Вартість моделі базової комплектації стартує від 14 000 доларів. На вторинному ринку можна купити Renault Fluence Z.E. за 7-9 тисяч доларів.

Тут можна переглянути відео, у якому автор ютуб-каналу TehnoVinTar розповідає про всі плюси та мінуси цієї моделі:

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 — це електричний кросовер від німецького концерну, який заслужив довіру та увагу споживачів ще з моменту виходу на ринок у 2021 році. Тоді автомобіль оцінили в майже 40 тисяч доларів, і в перші години після випуску розпродали усю партію.

Електрокар оснащений мотором потужністю у 148-299 кінських сил та крутним моментом від 220 до 460 Нм. Є 2 види тягових батарей на вибір — 52 та 77 кВт/год. Виробник заявляє, що запас ходу складає від 330 до 520 кілометрів. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 160 км/год.

Крім того, автомобіль оснащено панорамним дахом у всіх комплектаціях та сучасними функціями: системою допомоги при екстреному гальмуванні, розпізнавання дорожніх знаків, камерами з усіх боків, 5,3-дюймовою мультимедійною системою, системою утримання в смузі руху та багато іншого.

Коштує Volkswagen ID.4 в Україні від 26 до 40 тисяч доларів.

А це чесний огляд електрокара Volkswagen ID.4 від ELECTRO-MOTORS, де розповідається про усі технічні характеристики:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продається електрична Honda 2023 року вартістю 22 тисячі доларів.