Дешевле, но не хуже Tesla: 4 недорогих альтернативы электрокара для украинских дорог

Эти автомобили в 2-3 раза дешевле Tesla

Последние несколько лет рынок электромобилей в Украине растет безумными темпами. То, что раньше считалось элементом роскоши, теперь становится доступным большему количеству водителей благодаря конкурентоспособным ценам.

Одним из ключевых игроков на рынке является легендарный бренд Tesla, но цена, особенно на новые модели, "кусается". При этом на рынке сейчас есть много электрокаров, которые могут посоревноваться с Теслой. Это позволяет еще большему количеству украинских водителей переходить на более экологичный и энергоэффективный вид транспорта.

В этой статье мы рассмотрим популярные модели электрокаров, которые по функциональности и возможностям не уступают разработке миллиардера Илона Маска, но стоят только половину или треть стоимости Tesla.

Nissan Leaf

Лидером рынка в Украине остается Nissan Leaf, причем с большим отрывом от конкурентов. Это недорогой и простой электрокар с множеством технологически продвинутых и интересных функций. В частности, это интеллектуальная система кругового обзора, инновационная педаль e-Pedal, автопилот. К тому же, новые модели поддерживают такие сервисы, как Apple CarPlay и Google Android Auto.

Nissan Leaf является самой продаваемой моделью электрокаров в мире. Прежде всего, из-за своей доступной цены. Новый Leaf 2022 года выпуска можно приобрести за 29 тысяч долларов. Цены на вторичном рынке на этот автомобиль начинаются от 5800 долларов. В то же время подержанную Tesla можно приобрести по цене около 26-29 тысяч долларов.

Автомобиль обладает 150-сильным электромотором с крутящим моментом 320 Нм, который обеспечивает запас хода в 378 км.

Смотрите честный обзор на Nissan Leaf, привезенный из США

Citroen C-Zero

Citroen C-Zero – электрокар, созданный специально для жителей мегаполисов. Он компактен, имеет большой запас хода, а салон его настолько тихий, что водитель сможет отдохнуть от городской суеты. Вместе с тем, автомобиль безопасен, надежен и просто напичкан новейшими технологиями.

В движение машина приводится 64-сильным двигателем с максимальным крутящим моментом 180 Нм. Комплект литий-ионных батарей предоставляет запас хода в 130 км. Максимальная скорость ограничена на 130 километрах в час.

Согласно заявлению производителя, для полной зарядки от сети 220В будет нужно 6 часов.

Автомобиль оснащен бортовым компьютером, устройством, отображающим режим работы аккумулятора, системой экономии энергии при торможении, при котором происходит подзарядка. Система Citroen eTouch позволяет вызвать помощь в экстренных случаях или связаться с центром технического обслуживания.

Цены на Citroen C-Zero в Украине составляют от 5500 до 9000 долларов в зависимости от года выпуска и комплектации.

Renault Fluence ZE

Renault Fluence ZE является электрической версией знакомого всем классического седана. Его называют жемчужиной французского автопрома из-за неизменного качества, подтвержденного десятилетиями.

Конструкторы разместили батарею за задними сиденьями. Это позволяет заменить ее всего за 10 минут. Что касается двигателя, то он имеет мощность 70 кВт и крутящий момент 226 Нм. Благодаря литий-ионному аккумулятору мощностью в 22 кВт/ч машина имеет запас хода в 185 км. Максимальная скорость ограничена на 135 километрах в час.

Модель имеет хорошую управляемость и маневренность, что позволяет эффективно двигаться в час пик или по узким городским улицам. А на краш-тесте она получила 4 из 5 максимальных звезд.

Стоимость модели базовой комплектации стартует от 14000 долларов. На вторичном рынке можно купить Renault Fluence ZE за 7-9 тысяч долларов.

Здесь можно просмотреть видео, в котором автор ютуб-канала TehnoVinTar рассказывает обо всех плюсах и минусах этой модели:

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 – это электрический кроссовер от немецкого концерна, который заслужил доверие и внимание потребителей еще с момента выхода на рынок в 2021 году. Тогда автомобиль оценили почти в 40 тысяч долларов, и в первые часы после выпуска распродали всю партию.

Электрокар оснащен мотором мощностью в 148-299 лошадиных сил и крутящим моментом от 220 до 460 Нм. Есть 2 вида тяговых батарей на выбор – 52 и 77 кВт/ч. Производитель заявляет, что запас хода составляет от 330 до 520 км. Максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч.

Кроме того, автомобиль оснащен панорамной крышей во всех комплектациях и современными функциями: системой помощи при экстренном торможении, распознаванием дорожных знаков, камерами со всех сторон, 5,3-дюймовой мультимедийной системой, системой удержания в полосе движения и многим другим.

Стоит Volkswagen ID.4 в Украине от 26 до 40 тысяч долларов.

А это честный обзор электрокара Volkswagen ID.4 от ELECTRO-MOTORS, где рассказывается обо всех технических характеристиках:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продается электрическая Honda 2023 стоимостью 22 тысячи долларов.