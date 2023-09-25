В Украине продается электрическая Honda 2023 стоимостью 22 тысячи долларов
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Это авто однозначно стоит своих денег
На продажу в Украине выставили недорогую Honda eNS1 2023 I поколения. Это кроссовер, который производит японская компания совместно с китайским концерном Dongfeng.
У авто еще нет украинской регистрации. Продавец утверждает, что пробег у кроссовера – 1 тысяча километров. А цена – всего 22500 долларов. Автомобиль выставили на площадке по продаже авто АвтоРиа.
Особенности и описание авто
Honda e:NS1 – это первый электрокар марки Honda в Китае. В нем соединен так называемый ДНК Honda Monozukuri. Это искусство делать вещи, как утверждает производитель, заключающиеся во внедрении ведущих интеллектуальных технологий Китая. Первый автомобиль сошел с конвейера 12 июля 2023 года.
Honda eNS1 2023 I поколения создана на базе уже известного электрокроссовера Honda X-NV, но на современной платформе. В интерьере также существенные изменения, в частности в материалах и общем дизайне салона. Здесь есть круиз-контроль, система предупреждения об усталости водителя, удержания в полосе движения, искусственный интеллект и многие другие полезные функции.
Есть 4 комплектации, но главные отличия у них главным образом в емкости батарей и запасе хода соответственно. Все из них имеют передний привод.
Комплектации Honda eNS1 2023:
- e-type version;
- e-chi version;
- e-dynamic version;
- e-environment version.
В Европе эти комплектации авто стоят от 24 250 до 29 550 долларов. А в Китае – от 27 тысяч в американской валюте.
Технические характеристики авто в базовой комплектации
- емкость аккумулятора 54 кВт·ч;
- запас хода — 420 км;
- коробка передач – автомат;
- привод – передний;
- максимальная скорость – 150 км/ч;
- максимальный запас хода – 420 км;
- кузов — кроссовер;
- количество дверей – 5.
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