В Украине продается электрическая Honda 2023 стоимостью 22 тысячи долларов

Это авто однозначно стоит своих денег

На продажу в Украине выставили недорогую Honda eNS1 2023 I поколения. Это кроссовер, который производит японская компания совместно с китайским концерном Dongfeng.

У авто еще нет украинской регистрации. Продавец утверждает, что пробег у кроссовера – 1 тысяча километров. А цена – всего 22500 долларов. Автомобиль выставили на площадке по продаже авто АвтоРиа.

Особенности и описание авто

Honda e:NS1 – это первый электрокар марки Honda в Китае. В нем соединен так называемый ДНК Honda Monozukuri. Это искусство делать вещи, как утверждает производитель, заключающиеся во внедрении ведущих интеллектуальных технологий Китая. Первый автомобиль сошел с конвейера 12 июля 2023 года.

Honda eNS1 2023 I поколения создана на базе уже известного электрокроссовера Honda X-NV, но на современной платформе. В интерьере также существенные изменения, в частности в материалах и общем дизайне салона. Здесь есть круиз-контроль, система предупреждения об усталости водителя, удержания в полосе движения, искусственный интеллект и многие другие полезные функции.

Есть 4 комплектации, но главные отличия у них главным образом в емкости батарей и запасе хода соответственно. Все из них имеют передний привод.

Комплектации Honda eNS1 2023:

e-type version;

e-chi version;

e-dynamic version;

e-environment version.

В Европе эти комплектации авто стоят от 24 250 до 29 550 долларов. А в Китае – от 27 тысяч в американской валюте.

Технические характеристики авто в базовой комплектации

емкость аккумулятора 54 кВт·ч;

запас хода — 420 км;

коробка передач – автомат;

привод – передний;

максимальная скорость – 150 км/ч;

максимальный запас хода – 420 км;

кузов — кроссовер;

количество дверей – 5.

Смотрите также честный обзор Honda eNS1 2023 со всеми плюсами и минусами авто:

Обзор Honda eNS1 2023

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