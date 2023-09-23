Один из лучших полноприводных кроссоверов стоит в Украине всего 13 тысяч долларов

Это авто точно вас не разочарует

Современный автомобильный рынок переполнен разными моделями авто: дешевыми и дорогими, эксклюзивными и серийными, мощными и подходящими для передвижения по городу. И даже среди б/у машин можно найти очень интересные модели авто, которые будут отвечать необходимым требованиям каждого потенциального автовладельца.

В частности, на украинском рынке большой популярностью пользуются кроссоверы. Их покупают из-за высокого клиренса, просторности салона, мощности двигателя и т.д.

Но трудно найти такой кроссовер, который и полный привод будет иметь для езды по сложной местности, и будет комфортным и тихим. Однако и такие представители есть на вторичном рынке. К примеру, обратите внимание на модель Volvo XC60 выпуска с 2009 по 2017 год.

Бренд Volvo завоевал свою популярность уже давно. Он выпускает очень качественные, простые в ремонте и мощные машины. А ценник на них приятно удивляет. В частности, Volvo XC60 в Украине на вторичном рынке можно приобрести по цене от 500 тысяч до 1,25 миллиона гривен в зависимости от года выпуска. В пересчете на доллар США стоимость составляет от 13 до 32 тысяч долларов.

Технические характеристики Volvo XC60

Эксперты считают, что наиболее ценной из всех моделей полноприводных кроссоверов, когда-либо выпускавшихся компанией Volvo, является XC60 с 2,4-литровым турбодизельным двигателем. Он имеет очень хороший ресурс, превышающий 400 тысяч км пробега.

Есть 6 конфигураций этого двигателя с мощностью от 163 до 215 лошадиных сил. Это позволяет покупателю выбрать оптимальный вариант мощности будущего автомобиля и при необходимости сэкономить топливо.

Презентацию Volvo XC60 смотрите по ссылке:

Volvo XC60 в Украине.

Предлагаем ознакомиться с подробными техническими характеристиками модели Volvo xc60 2017 года выпуска:

объем двигателя — 2.0 и 2.4 л;

мощность турбомотора – бензиновый 249 – 320 л.с., дизельный 190 – 235 л.с.;

комплектации — Momentum, Inscription и R-Design;

расход топлива – от 5,4 до 8 л;

колесная база – 2865 мм.

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