Один із кращих повнопривідних кросоверів коштує в Україні всього 13 тисяч доларів

Це авто точно вас не розчарує

Сучасний автомобільний ринок переповнений різними моделями авто: дешевими і дорогими, ексклюзивними і серійними, потужними і тими, які підходять для пересування містом. І навіть серед вживаних машин можна знайти дуже цікаві моделі авто, що відповідатимуть необхідним вимогам кожного потенційного автовласника.

Зокрема, на українському ринку великою популярністю користуються кросовери. Їх купують через високий кліренс, просторість салону, потужність двигуна тощо.

Але важко знайти такий кросовер, який і повний привід матиме для їзди складними місцинами, і буде комфортним та тихим. Проте і такі представники є на вторинному ринку. До прикладу, зверніть увагу на модель Volvo XC60 випуску з 2009 по 2017 рік.

Бренд Volvo завоював свою популярність уже давно. Він випускає дуже якісні, прості у ремонті та потужні машини. А цінник на них приємно дивує. Зокрема, Volvo XC60 в Україні на вторинному ринку можна придбати за ціною від 500 тисяч до 1,25 мільйона гривень, залежно від року випуску. У перерахунку на долар США вартість складає від 13 до 32 тисяч USD.

Технічні характеристики Volvo XC60

Експерти вважають, що найбільш вартісною з усіх моделей повнопривідних кросоверів, які коли-небудь випускала компанія Volvo, є XC60 з 2,4-літровим турбодизельним двигуном. Він має дуже хороший ресурс, що перевищує 400 тисяч км пробігу.

Є 6 конфігурацій цього двигуна з потужністю від 163 до 215 кінських сил. Це дозволяє покупцю обрати оптимальний варіант потужності майбутнього автомобіля і за необхідності зекономити пальне.

Презентацію Volvo XC60 дивіться за посиланням:

Volvo XC60 в Україні

Пропонуємо ознайомитись з детальними технічними характеристиками моделі Volvo xc60 2017 року випуску:

об’єм двигуна — 2.0 та 2.4 л;

потужність турбомотора — бензиновий 249 — 320 к.с., дизельний 190 — 235 к.с.;

комплектації — Momentum, Inscription и R-Design;

розхід палива — від 5,4 до 8 л;

колісна база — 2865 мм.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-5 вживаних авто, які виглядають набагато краще, ніж коштують.