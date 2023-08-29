Українським водіям загрожує покарання за дрифт: що пропонують нардепи

Злісних порушників пропонують тимчасово позбавляти прав

Українські народні депутати запропонували штрафувати водіїв, якщо ті влаштовуватимуть дрифт на території міст, чим хочуть покращити безпеку на дорогах та вберегти місцевих мешканців від зайвого галасу.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту 9642, деякі водії під приводом нібито демонстрації можливостей свого автомобіля демонстративно дрифтують у межах міської забудови – на території житлових масивів, парковок, торгових центрів тощо, чим порушують спокій громадян та створюють загрозу для пішоходів та водіїв.

Зокрема, нардепи запропонували доповнити статтю 122 (Перевищення швидкості руху, проїзд на червоний сигнал світлофора або інше порушення правил дорожнього руху) положенням про дрифт, а також доповнити статтю 22, щоб порушники не змогли уникнути відповідальності.

За перше порушення парламентарі пропонують штрафувати на суму 8500 гривень, а за повторне, якщо воно було скоєно протягом року, на 17 тисяч із позбавленням прав на строк від шести місяців до року.

Раніше нардепи запропонували штрафувати водіїв за перевищення допустимого рівня шуму. Згідно з їхньою пропозицією, за перший раз буде встановлено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, а за наступні — у 34 тисячі. Поки що обидва законопроєкти на голосування не потрапили.

Раніше "Телеграф" писав, що у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (СЦ МВС) взялися за "рішал" і недобросовісні автошколи, які пропонували учням придбати посвідчення.