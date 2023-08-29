Украинским водителям грозит наказание за дрифт: что предлагают нардепы

Злостных нарушителей предлагают временно лишать прав

Украинские народные депутаты предложили штрафовать водителей, если те будут устраивать дрифт на территории городов, чем хотят улучшить безопасность на дорогах и уберечь местных жителей от излишнего шума.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту 9642, некоторые водители под предлогом якобы демонстрации возможностей своего автомобиля демонстративно дрифтуют в пределах городской застройки — на территории жилых массивов, парковок, торговых центров и т.д. чем нарушают спокойствие граждан и создают угрозу для пешеходов и водителей.

В частности нардепы предложили дополнить статью 122 (Превышение скорости движения, проезд на красный сигнал светофора или другое нарушение ПДД) положением о дрифте, а также дополнить статью 22, чтобы нарушители не смогли избежать ответственности.

За первое нарушение парламентарии предлагают штрафовать на сумму в 8500 гривен, а за повторное, если оно было совершено в течение года, на 17 тысяч с лишением прав на срок от шести месяцев до года.

Стоит отметить, что ранее нардепы предложили штрафовать водителей за превышение допустимого уровня шума. Согласно их предложению за первый раз будет установлен штраф в размере 17 тысяч гривен, а за последующие — в 34 тысячи. Пока оба законопроекта на голосование не попали.

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