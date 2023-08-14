Авторынок Украины: вторжение не отразилось на покупках новых авто, другое дело – подержанные

В Украине наблюдается всплеск покупок подержанных автомобилей

Вопреки идущему второй год полномасштабному вторжению россии, в Украине почти не снижается спрос на авто, особенно премиум-класса. По итогам 2022 года украинцы купили 100,7 тыс. новых легковых автомобилей, из которых 71 300 привезли из-за границы, а остальное изготовили или собрали в Украине.

Такие данные приводит аналитическая система YouControl, вместе с тем отмечая, что украинцы при этом купили 1,3 млн подержанных автомобилей, из которых 463 тысячи были импортированы в Украину.

Для сравнения, по итогам 2021 года новых автомобилей в Украине было куплено 107 тысяч авто, а подержанных автомобилей – 517 тысяч. Такой прирост покупок б/у авто (в 2,5 раза) вызван военными действиями, вследствие чего как многие украинцы, потеряв свой транспорт, покупают другой, так и волонтеры для нужд ВСУ закупают за границей подержанные автомобили.

Как подчеркнули в YouControl, из 5,3 тыс. активных компаний, зарегистрированных по КВЭДам "торговля автомобилями и легковыми автотранспортными", а также "торговля другими автотранспортными средствами", лишь около 1,3 тыс. подали отчетность о своей деятельности в 2022 году. По официальным данным компании получили на торговле авто 5,6 млрд грн чистой прибыли, из которой должны были отдать налогов не менее 1 млрд.

В то же время рынок торговли подержанными авто, считают в YouControl, находится в тени – из 100 крупнейших компаний, занимающихся торговлей авто, лишь по 7 можно предположить, что они торгуют б/у автомобилями.

В итоге примерно 40-50% торговли подержанными автомобилями в Украине осуществляется без уплаты налогов, а законодательное урегулирование данной ситуации может принести в госбюджет до 260 млн грн прямых налоговых поступлений, резюмируют в YouControl.

Ранее в МВД сообщили об упрощении процедуры регистрации автомобилей, купленных в автосалонах.