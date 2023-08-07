Номерные знаки на авто по-новому: чиновники объяснили путаницу с буквами

Реформаторы немного нелогично изменили правила маркировки госзнаков и рассказали, почему не спешат это исправлять

В Украине последствия реформ и нововведений порой вызывают еще больше вопросов и недоразумений, чем до очередных "улучшений". В сфере дорожного движения это касается изменений букв на номерных знаках транспортных средств (ТС), обозначающих административно-территориальную принадлежность.

В чем именно парадокс

Читатели "Телеграфа" обращают внимание, что возникла определенная нелогичность в "номерах по-новому". Например, первая буква "А" в литеросоединении обозначения региона сейчас соответствует диаметрально противоположным по расположению областям государства. Так, Киевская и Житомирская области – на севере (АИ и АМ соответственно) и АР Крым и Запорожская обл. – на юге (АК и АР соответственно), Закарпатье и Харьковщина – крайний запад и восток (АО и АХ) и т.д.

То есть, как аргументируют автовладельцы, логичным было бы использование совпадающих с латинкой региональных комбинаций из украинских букв, по типу:

Винницкая область — ВИ (сейчас — это Полтавщина);

Волынская область — ВО (сейчас — это Тернопольщина);

Тернопольская область — ТЕ;

Харьковская область — ХА;

Херсонская область — ХЕ;

Хмельницкая область — ХМ.

Коды номерных знаков до реформы и после

Почему так произошло и какая логика в такой путаной литерации "Телеграф" спросил у профильных структур, которые занимаются сертификацией и выдают номера владельцам транспортных средств. Ответы прояснили определенные нюансы, но "осадок" все равно остался.

Как объясняют номерную "проблему" в МВД

Так, в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД) на информационный "знаковый" запрос "Телеграфа" напомнили, что еще в 2019 году парламент внес изменения в статью 34 ЗУ "О дорожном pyx", согласно которым "единственные образцы государственных номерных знаков и требования к ним устанавливаются нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел в Украины, а не государственными/национальными стандартами".

В 2021 году МВД издало специальный приказ №166 и зарегистрировало его в Минюсте ("О некоторых вопросах государственных номерных знаков транспортных средств". Этим документом чиновники-реформаторы установили новые требования к государственным номерным знакам.

"Согласно статье 15 Закона Украины "О стандартизации" к полномочиям технических комитетов стандартизации (TK) принадлежит, в частности, согласование и предоставление предложений по отмене действия национальных стандартов и изменений к ним. На выполнение требований нормативно-правовых актов и на основании решения, принятого на заседании TK №80 "Дорожный транспорт" национальный стандарт ДСТУ 4278:2019 "Дорожный транспорт. Номерные знаки транспортных средств. Общие требования. Правила применения "отменили без замены с 01.12.2021 года приказом ГП "УкрНИУЦ" ("Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества") от 16.11.2021 № 435", — говорится в сообщении.

Простыми словами, действующий до этой реформы госстандарт относительно номеров (с предварительной логической региональной маркировкой) отменили, а нелогичность букв на новых номерах в МВД объясняют международными требованиями к госзнакам.

"На знаках типов 2, 6, 8, 13, 14, 16, подтипов 1-1-1, 1-3-1, 3-3 применяют буквы украинского алфавита, совпадающие по написанию с буквами латинского алфавита. Такое требование обусловлено положением пункта 1 Приложения 2 к Конвенции о дорожном движении, согласно которому буквы на регистрационном номере ТС, находящегося в международном движении, должны быть прописными буквами латинского алфавита", — объясняют в МВД.

В сервисном центре также добавляют, что установление принадлежности литеросоединений АИ, АМ, АР, АК, АХ, АН, АТ, АО к определенным административно-территориальным единицам Украины "не связано с территориальными расположениями последних, а обусловлено порядком расположения букв в украинском алфавите".

В то же время в ГСЦ МВД аргументируют неиспользование "логических" литеросоединений ВИ (для Винницкой области), ВО (Волынской обл.), ТО (для Тернопольщины) и так далее по той причине, что "среди первых двух букв названий большинства регионов Украины есть такие, которых нет в латинском алфавите”.

"Например, это такие области, как Днипропетровская, Донецкая, Луганская, Черкасская, Черновицкая и др.", — говорится в ответе.

Впрочем, этот аргумент исчерпывающе не объясняет, почему бы не обновить требования относительно знаков для тех областей, названия которых совпадают с латинскими буквами. Например, для Ровенской области (ранее было РВ, РА, РО, а сейчас — ВК).

Что ответили в центре стандартизации

В ответе на запрос "Телеграфа" на госпредприятии "УкрНИУЦ" тоже ссылаются на ЗУ "О дорожном движении" и на норму, где прописано, что "единые образцы государственных номерных знаков и требования к ним устанавливаются нормативно-правовыми актами МВД, а не государственными/национальными стандартами".

"А согласно статье 15 ЗУ "О стандартизации", к полномочиям технических комитетов относится, в частности, согласование и предоставление предложений по отмене действия национальных стандартов и изменениям к ним", — подчеркивают на ГП.

Таким образом, из текста ответа на запрос следует: пересматривать "номерные правила" в Центре стандартизации и внедрять обновленные изменения через технические комитеты там пока не планируют.

Как сообщалось, украинцы смогут продавать и покупать авто через смартфон, а МВД планировало до конца 2023 года ввести в Украину новую систему получения водительских прав. Анонсировалось, что изменения коснутся как теоретического, так и практического экзамена.

Также "Телеграф" писал, что в Украине уже больше не продают водительские "права", однако популярную схему обещали восстановить.