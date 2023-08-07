Рус

Номерні знаки на авто по-новому: чиновники пояснили плутанину з літерами

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1106
Головний сервісний центр МВС
Головний сервісний центр МВС. Фото пресслужба МВС

Реформатори дещо нелогічно змінили правила маркування держзнаків і розказали, чому не квапляться це виправляти

В Україні наслідки реформ і нововведень часом викликають ще більше запитань і непорозумінь, аніж до чергових "покращень". У сфері дорожнього руху це стосується змін літер на номерних знаках транспортних засобів (ТЗ), які позначають адміністративно-територіальну приналежність.

У чому саме парадокс

Читачі "Телеграфу" звертають увагу, що виникла певна нелогічність в "номерах по-новому". Наприклад, перша літера "А" у літеросполуці позначення регіону зараз відповідає діаметрально протилежним за розташуванням областям держави. Так, Київська та Житомирська — на півночі (АІ та АМ відповідно) та АР Крим і Запорізька — на півдні (АК та АР відповідно), Закарпаття і Харківщина — крайній захід та схід (АО і АХ) тощо.

Тобто, як аргументують автовласники, логічним було б використання регіональних комбінацій з українських літер, які збігаються з латинкою, на кшталт:

Вінницька область — ВІ (зараз — це Полтавщина);

Волинська область — ВО (зараз — це Тернопілля);

Тернопільська область — ТЕ;

Харківська область — ХА;

Херсонська область — ХЕ;

Хмельницька область — ХМ.

Коди номерних знаків до реформи і після
Коди номерних знаків до реформи і після

Чому так сталося і яка логіка у такій плутаній літерації "Телеграф" запитав у профільних структур, які займаються сертифікацією та видають номери власникам транспортних засобів. Відповіді прояснили певні нюанси, але "осад" все одно залишився.

Як пояснюють номерну "проблему" в МВС

Так, у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ МВС) на інформаційний "знаковий" запит "Телеграфу" нагадали, що ще 2019 року парламент вніс зміни до статті 34 ЗУ "Про дорожній pyx", згідно з якими "єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, а не державними/національними стандартами".

2021-го МВС видало спеціальний наказ №166 і зареєструвало його у Мінюсті ("Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". Цим документом чиновники-реформатори встановили нові вимоги до державних номерних знаків.

"Відповідно до статті l5 Закону України "Про стандартизацію" до повноважень технічних комітетів стандартизації (TK) належить, зокрема, погодження i надання пропозицій щодо скасування дії національних стандартів та змін до них. На виконання вимог нормативно-правових актів та на підставі рішення, прийнятого на засіданні TK № 80 "Дорожній транспорт" національний стандарт ДСТУ 4278:2019 "Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування" скасували без заміни з 01.12.2021 року наказом ДП "УкрНДНЦ" ("Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості") від 16.11.2021 № 435", — йдеться в повідомленні.

Простими словами, держстандарт щодо номерів (з попереднім логічним регіональним маркуванням), який діяв до цієї реформи, скасували, а нелогічність літер на нових номерах в МВС пояснюють міжнародними вимогами до держзнаків.

"На знаках типів 2, 6, 8, 13, 14, 16, підтипів 1-1-1, 1-3-1, 3-3 застосовують літери української абетки, що збігаються за написанням з літерами латинської абетки. Така вимога обумовлена положенням пункту 1 Додатка 2 до Конвенції про дорожній рух, згідно з яким літери на реєстраційному номері ТЗ, який перебуває в міжнародному русі, мають бути великими літерами латинської абетки", — пояснюють в МВС.

В сервісному центрі також додають, що встановлення належності літеросполук АІ, АМ, АР, АК, АХ, АН, АТ, АО до певних адміністративно-територіальних одиниць України "не пов'язане з територіальними розташуваннями останніх, а обумовлене порядком розташування літер в українській абетці".

Водночас в ГСЦ МВС аргументують не-використання "логічних" літеросполук ВІ (для Вінниччини), ВО (Волинської обл.), ТЕ (для Тернопільщини) і так далі по тій причині, що "серед перших двох літер назв більшості регіонів України є такі, яких немає в латинській абетці".

"Наприклад, це такі області, як Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Черкаська, Чернівецька та ін.", — йдеться у відповіді.

Втім, цей аргумент вичерпно не пояснює, чому б не оновити вимоги щодо знаків для тих областей, назви яких збігаються з латинськими літерами. Наприклад, для Рівненської області (раніше було РВ, РА, РО, а зараз — ВК).

Що відповіли у центрі стандартизації

У відповіді на запит "Телеграфу" на держпідприємстві "УкрНДНЦ" теж посилаються на ЗУ "Про дорожній рух" і на норму, де прописано, що "єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них встановлюються нормативно-правовими актами МВС, а не державними/національними стандартами".

"А відповідно до статті 15 ЗУ "Про стандартизацію", до повноважень технічних комітетів належить, зокрема, погодження і надання пропозицій щодо скасування дії національних стандартів та змін до них", — підкреслюють на ДП.

Таким чином із тексту відповіді на запит випливає: що переглядати "номерні правила" в центрі стандартизації та впроваджувати оновлені зміни через технічні комітети там поки не планують.

Як повідомлялося, українці зможуть продавати та купувати авто через смартфон, а МВС планувало до кінця 2023 року запровадити в Україні нову систему отримання прав водія. Анонсувалося, що зміни торкнуться як теоретичного, так і практичного іспиту.

Також "Телеграф" писав, що в Україні вже більше не продають водійські "права", однак популярну схему обіцяли відновити.

Теги:
#МВС #Реєстрація #Авто #Номери #Регіони