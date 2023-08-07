Номерні знаки на авто по-новому: чиновники пояснили плутанину з літерами

Реформатори дещо нелогічно змінили правила маркування держзнаків і розказали, чому не квапляться це виправляти

В Україні наслідки реформ і нововведень часом викликають ще більше запитань і непорозумінь, аніж до чергових "покращень". У сфері дорожнього руху це стосується змін літер на номерних знаках транспортних засобів (ТЗ), які позначають адміністративно-територіальну приналежність.

У чому саме парадокс

Читачі "Телеграфу" звертають увагу, що виникла певна нелогічність в "номерах по-новому". Наприклад, перша літера "А" у літеросполуці позначення регіону зараз відповідає діаметрально протилежним за розташуванням областям держави. Так, Київська та Житомирська — на півночі (АІ та АМ відповідно) та АР Крим і Запорізька — на півдні (АК та АР відповідно), Закарпаття і Харківщина — крайній захід та схід (АО і АХ) тощо.

Тобто, як аргументують автовласники, логічним було б використання регіональних комбінацій з українських літер, які збігаються з латинкою, на кшталт:

Вінницька область — ВІ (зараз — це Полтавщина);

Волинська область — ВО (зараз — це Тернопілля);

Тернопільська область — ТЕ;

Харківська область — ХА;

Херсонська область — ХЕ;

Хмельницька область — ХМ.

Коди номерних знаків до реформи і після

Чому так сталося і яка логіка у такій плутаній літерації "Телеграф" запитав у профільних структур, які займаються сертифікацією та видають номери власникам транспортних засобів. Відповіді прояснили певні нюанси, але "осад" все одно залишився.

Як пояснюють номерну "проблему" в МВС

Так, у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ (ГСЦ МВС) на інформаційний "знаковий" запит "Телеграфу" нагадали, що ще 2019 року парламент вніс зміни до статті 34 ЗУ "Про дорожній pyx", згідно з якими "єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них встановлюються нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, а не державними/національними стандартами".

2021-го МВС видало спеціальний наказ №166 і зареєструвало його у Мінюсті ("Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". Цим документом чиновники-реформатори встановили нові вимоги до державних номерних знаків.

"Відповідно до статті l5 Закону України "Про стандартизацію" до повноважень технічних комітетів стандартизації (TK) належить, зокрема, погодження i надання пропозицій щодо скасування дії національних стандартів та змін до них. На виконання вимог нормативно-правових актів та на підставі рішення, прийнятого на засіданні TK № 80 "Дорожній транспорт" національний стандарт ДСТУ 4278:2019 "Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування" скасували без заміни з 01.12.2021 року наказом ДП "УкрНДНЦ" ("Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості") від 16.11.2021 № 435", — йдеться в повідомленні.

Простими словами, держстандарт щодо номерів (з попереднім логічним регіональним маркуванням), який діяв до цієї реформи, скасували, а нелогічність літер на нових номерах в МВС пояснюють міжнародними вимогами до держзнаків.

"На знаках типів 2, 6, 8, 13, 14, 16, підтипів 1-1-1, 1-3-1, 3-3 застосовують літери української абетки, що збігаються за написанням з літерами латинської абетки. Така вимога обумовлена положенням пункту 1 Додатка 2 до Конвенції про дорожній рух, згідно з яким літери на реєстраційному номері ТЗ, який перебуває в міжнародному русі, мають бути великими літерами латинської абетки", — пояснюють в МВС.

В сервісному центрі також додають, що встановлення належності літеросполук АІ, АМ, АР, АК, АХ, АН, АТ, АО до певних адміністративно-територіальних одиниць України "не пов'язане з територіальними розташуваннями останніх, а обумовлене порядком розташування літер в українській абетці".

Водночас в ГСЦ МВС аргументують не-використання "логічних" літеросполук ВІ (для Вінниччини), ВО (Волинської обл.), ТЕ (для Тернопільщини) і так далі по тій причині, що "серед перших двох літер назв більшості регіонів України є такі, яких немає в латинській абетці".

"Наприклад, це такі області, як Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Черкаська, Чернівецька та ін.", — йдеться у відповіді.

Втім, цей аргумент вичерпно не пояснює, чому б не оновити вимоги щодо знаків для тих областей, назви яких збігаються з латинськими літерами. Наприклад, для Рівненської області (раніше було РВ, РА, РО, а зараз — ВК).

Що відповіли у центрі стандартизації

У відповіді на запит "Телеграфу" на держпідприємстві "УкрНДНЦ" теж посилаються на ЗУ "Про дорожній рух" і на норму, де прописано, що "єдині зразки державних номерних знаків та вимоги до них встановлюються нормативно-правовими актами МВС, а не державними/національними стандартами".

"А відповідно до статті 15 ЗУ "Про стандартизацію", до повноважень технічних комітетів належить, зокрема, погодження і надання пропозицій щодо скасування дії національних стандартів та змін до них", — підкреслюють на ДП.

Таким чином із тексту відповіді на запит випливає: що переглядати "номерні правила" в центрі стандартизації та впроваджувати оновлені зміни через технічні комітети там поки не планують.

Як повідомлялося, українці зможуть продавати та купувати авто через смартфон, а МВС планувало до кінця 2023 року запровадити в Україні нову систему отримання прав водія. Анонсувалося, що зміни торкнуться як теоретичного, так і практичного іспиту.

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