Сертификация коррупции? Почему Рада не отменяет дорогостоящую процедуру для авто из Европы и США

Проект закона о ликвидации системы сертификации уже дважды был снят с рассмотрения в парламенте.

Практика покупки автомобилей на вторичном рынке США и Европы давно укоренилась среди украинских автомобилистов, ведь таким образом можно существенно сэкономить на стоимости транспортного средства. Однако, как только выгодная покупка пересекает границу Украины, ее узаконивание требует дополнительных расходов. Одна из них – обязательная сертификация авто на соответствие украинским техническим регламентам и экологическим стандартам.

Необходимость проведения данной процедуры крайне сомнительна и имеет коррупционную основу, считает народный депутат Марьян Заблоцкий и его коллеги — авторы законопроекта 9460, призванного упростить процесс узаконивания автомобилей.

"Телеграф" выяснял, что не так с процедурой сертификации и почему Верховная Рада упорно отказывается отменить данное требование.

"Всех, кто покупает авто и спецтехнику, заставляют платить "мутным" частным конторам минимум 50 долларов (за американские — чуть больше), несколько сотен из грузовиков, столько из сельхозтехники и еще по 2000 за бензовозы. Эти средства идут исключительно в частные недобросовестные руки, государство же получает ноль гривен, ноль копеек. Чистой, стопроцентной воды рэкет. Потому что отказаться по собственному желанию от такой услуги вы не можете ни при каких условиях. Схема существует несколько лет и приносит выгодополучателям десятки миллионов долларов. И война для них не стала исключением" , – говорит политик.

Стандарты на продажу

По закону для оформления в сервисных центрах МВД транспортного средства, ввезенного в Украину из-за границы, владелец должен получить сертификат соответствия. Обязательной сертификации подлежат все легковые, грузовые, грузопассажирские автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы и троллейбусы, мототранспорт и спецтехника.

Проверку на соответствие транспортного средства техническим и экологическим нормам проводят специальные испытательные лаборатории, а подтверждающий документ выдают назначенные органы по сертификации, которых в Украине сегодня 15.

В государственных учреждениях стоимость такого обследования европейского авто составляет около 2400 грн., в частных — 2700. Общая стоимость сертификации автомобиля из США может составлять до 9000 грн.

По словам гендиректора информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олега Омельницкого, процедура, которая в теории имеет смысл, на практике превратилась в продажу дорогих, но бессмысленных бумажек. Иными словами, владельцы авто фактически "покупают" право регистрации транспортного средства, что похоже узаконенную коррупционную схему.

"Отменить сертификацию полностью было бы неправильно, ведь в Украину могут ввозить автомобили с рынка, где установлены совсем другие стандарты указателей поворота, освещение фар, предельной длины грузовиков, экологических норм и т.д. Остановив контроль над этим, мы рискуем получить коллапс на дорогах. То есть обследование нужно, но проводить его должны специалисты в специальных учреждениях, а не частные компании, не имеющие даже соответствующего оборудования для этого", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Чтобы сертификация имела смысл и была лишена коррупционной составляющей, этот процесс стоило бы "вшить" в процедуру техосмотра, считает Олег Омельницкий. При таких условиях авто, не соответствующие украинским стандартам, просто не могли бы пройти техническое освидетельствование в установленных органах без замены "чужеродных" приборов и деталей.

Все сертифицировано до нас

Вопрос контроля над соответствием стандартам, безусловно, важен, однако он не требует проведения никаких дополнительных сертификаций, уверен нардеп Марьян Заблоцкий.

Дело в том, что абсолютно все транспортные средства, которые ввозятся на территорию Украины из Европы и США, уже имеют документацию страны-производителя, из которой можно заключить соответствие автомобиля украинским нормам. Любые дополнительные обследования проводятся исключительно с целью наживы, считает политик.

Чтобы уничтожить схему заработка на продаже сертификатов, группа нардепов во главе с Марьяном Заблоцким создали законопроект, предлагающий признавать не только сертификаты соответствия, выданные украинскими организациями, но и другие документы, выданные в странах Евросоюза, в том числе производителями этих транспортных средств или их уполномоченными представителями в Украине. Исключение будет только для документов из россии и белоруссии.

"Законопроект предусматривает, что мы признаем эти сертификаты, а потому не проводим никаких дополнительных процедур. В противном случае это просто рэкет и классическая схема, когда на массовом процессе устанавливается небольшая плата, которая за счет потока приносит организаторам огромные доходы", — объясняет нардеп.

Впрочем, далеко не все парламентарии поддерживают эту инициативу. Проект закона о ликвидации системы сертификации уже дважды был снят с рассмотрения – сначала комитетом ВР по вопросам правоохранительной деятельности, теперь – по вопросам экономической политики.

По словам Марьяна Заблоцкого, никаких логических объяснений блокированию рассмотрения этого документа нет. Более того, некоторые депутаты, подписывавшие данный законопроект и обещавшие его поддержать, за несколько часов до голосования вдруг выступили против его дальнейшего продвижения.

"Организаторы этих схем пытаются решать вопросы. Меня очень удивило выступление заместителя главы Минэкономики на комитете по вопросам экономического развития. Он заявил, что наш законопроект мешает промышленному безвизу. Я обратился в НАБУ, чтобы провели проверку того, как работает сертификация бензовозов, курируемая Минэкономики, и как готовят выводы на соответствующие законопроекты. Когда только место в очереди на сертификацию бензовоза стоит 20 тыс. грн, то есть серьезные вопросы, что это за интересные процедуры", — отмечает нардеп.

Несмотря на жесткое сопротивление политиков, заинтересованных в работе схемы, Марьян Заблоцкий настроен продолжать борьбу с узаконенным рэкетом и рассчитывает, что соответствующие предложения, но уже в другой форме, вполне могут рассмотреть другие комитеты ВРУ.

Напомним, "Телеграф" объяснял, как зарабатывают на незаконных схемах сертификации авто в Украине и рассказывал о коммерческой фирме, сумевшей перевести на себя финансовые потоки с государственного предприятия. При этом сертификаты выдавали на автомобили, не отвечающие требованиям украинского законодательства.