Война не помеха: в Украине вырос спрос на авто премиум-сегмента

Причин, по которой в Украине часто покупают премиум-авто, эксперты озвучили несколько

В Украине за семь месяцев текущего года увеличилась регистрация новых автомобилей премиум-сегмента. Чаще всего украинцы покупали BMW, Mercedes-Benz и Lexus.

Об этом свидетельствует статистика "Укравтопрома". Восстановление автомобильного рынка сейчас происходит в основном при помощи регистрации новых авто.

Наибольший скачок совершил автомобиль марки BMW, который с начала года сумел подняться на четвертое место в списке популярных авто. За семь месяцев было зарегистрировано 1,9 тысяч машин, в то время как за аналогичный период 2021 года — только 1,4 тысячи.

Продажи автомобиля марки Mercedes-Benz остались на том же уровне — 1,4 тысячи, что позволило ему достичь 7-го места. В то же время продажи Lexus увеличились с 700 до 800 новых авто, из-за чего японский бренд сейчас замыкает первую десятку.

Взлет продаж ВИП-авто эксперты объясняют несколькими факторами. Первый — логистика, а также наличие "живых" автомобилей у дилеров.

"Значительный спрос на какую-то популярную модель может опередить логистические возможности поставщика. Следствием этого обычно становится нехватка имеющихся предложений, которая, наконец, влияет на статистику. Поэтому сейчас мы видим не картину спроса, а результаты стараний дилеров по поставкам автомобилей", — подчеркнул Бучацкий.

Кроме того, часть автомобилей BMW, которые были предусмотрены для российского рынка, была зарегистрирована дилерами в 2023 году именно для Украины. Такие авто продавали со скидкой.

Еще одна причина — уровень коррупции, который не уменьшился. Как следствие, спрос на элитные бренды не пострадал. Всего за июнь-июль 2023 года в Украине зарегистрировали свыше 5 тысяч продаж новых авто, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2022 году, но все же меньше, чем в начале лета 2021 года.

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