Суперкар за полмиллиона долларов. В Одессе во время войны продают Lamborghini Urus Capsule 2022

Суперкар стоит как 67 пикапов

В Одессе во время войны выставили на продажу дорогой суперкар Lamborghini Urus Graphite Capsule 2022, стоимость которого – 470 тысяч долларов (это более 17,5 млн гривен). Конечно, прихоти бывают разные, но в условиях боевых действий на эту сумму можно приобрести около 67 пикапов для ВСУ.

На сайте по продаже автомобилей Auto.ria указано, что эксклюзивный суперкар-внедорожник, разгоняющийся до 305 км/ч, а набирающий скорость 100 км/ч за 3,6 секунд. Он имеет двигатель 4.0 V8 Битурбо с мощностью 650 л.с., который сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. К тому же владелец указал для него пробег в 8 тыс. км.

На Auto.ria продают авто за 17 млн грн

Продавец говорит, что "мощный экстерьер и непревзойденная динамика в совокупности с эксклюзивными изысканными матовыми оттенками с сатиновым эффектом и насыщенными контрастными элементами позволяют по-новому выразить вашу индивидуальность".

Благодаря пневматическим пружинам во всех четырех углах Urus имеет регулируемую высоту кузова в зависимости от разных режимов движения. Стандартные углеродно-керамические тормоза гарантируют, что Urus останавливается так же хорошо, как и уезжает.

Что касается потребления бензина, то это внедорожник "любит выпить". По оценкам EPA, Urus будет тратить 19 л на 100 км в городе.

Lamborghini

Внутри он имеет эффектный салон, много декоративных элементов из искусственной замши и углеродного волокна. Сидение с вентиляцией из перфорированной Alcantara, декоративная просрочка в виде традиционного шестиугольного орнамента Q-citura, панорамная крыша.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове во время войны выставили на продажу Land Rover за 893 тысячи долларов, что равняется стоимости около 127 подержанных пикапов для ВСУ.