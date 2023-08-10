Суперкар за півмільйона доларів. В Одесі під час війни продають Lamborghini Urus Capsule 2022

Суперкар коштує як 67 пікапів

В Одесі під час війни виставили на продаж дорогий суперкар Lamborghini Urus Graphite Capsule 2022, вартість якого — 470 тисяч доларів (це понад 17, 5 млн гривень). Звісно, забаганки бувають різні, але в умовах бойових дій на цю суму можна придбати близько 67 вживаних пікапів для ЗСУ.

На сайті з продажу автомобілів Auto.ria вказано, що ексклюзивний суперкар-позашляховик, який розганяється до 305 км/год, а набирає швидкість 100 км/год за 3, 6 секунд. Він має двигун 4.0 V8 Бітурбо з потужністю 650 к.с, який поєднується з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач і повним приводом. До того ж власник вказав для нього пробіг у 8 тис. км.

На Auto.ria продають авто за 17 млн грн

Продавець каже, що "потужний екстер'єр та неперевершена динаміка в сукупності з ексклюзивними вишуканими матовими відтінками із сатиновим ефектом та насиченими контрастними елементами дозволяють по-новому висловити вашу індивідуальність".

Завдяки пневматичним пружинам у всіх чотирьох кутах Urus має регульовану висоту кузова залежно від різних режимів руху. Стандартні вуглецево-керамічні гальма гарантують, що Urus зупиняється так само добре, як і їде.

Що стосується, споживання бензину, то це позашляховик "любить випити". За оцінками EPA, Urus буде витрачати 19 л на 100 км у місті.

Lamborghini

Всередині він має ефектний салон, має багато декоративних елементів зі штучної замші та вуглецевого волокна. Сидіння з вентиляцією з перфорованої Alcantara, декоративне прострочення у вигляді традиційного шестикутного орнаменту Q-citura, панорамний дах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові під час війни виставили на продаж Land Rover за 893 тисячі доларів, що дорівнює вартості близько 127 вживаних пікапів для ЗСУ.