Війна не завада: в Україні зріс попит на авто преміум-сегменту

Причин, через які в Україні часто купують преміум-авто, експерти озвучили декілька

В Україні за сім місяців поточного року збільшилась реєстрація нових автомобілів преміум-сегменту. Найчастіше українці купували BMW, Mercedes-Benz та Lexus.

Про це свідчить статистика "Укравтопрому". Відновлення автомобільного ринку зараз відбувається переважно за допомогою реєстрації нових авто.

Найбільший стрибок зробив автомобіль марки BMW, який з початку року зумів піднятися на четверте місце у списку найпопулярніших авто. За сім місяців було зареєстровано 1,9 тисячі машин, тоді як за аналогічний період 2021 року — лише 1,4 тисячі.

Продажі автомобіля марки Mercedes-Benz залишилися на тому ж рівні — 1,4 тисячі, що дозволило йому досягти 7-го місця. У той же час продаж Lexus збільшився з 700 до 800 нових авто, через що японський бренд зараз замикає першу десятку.

Зліт продажу ВІП-авто експерти пояснюють кількома факторами. Перший — логістика, а також наявність "живих" автомобілів у дилерів.

"Значний попит на якусь популярну модель може випередити логістичні можливості постачальника. Наслідком цього зазвичай стає нестача пропозицій, які, нарешті, впливають на статистику. Тому зараз ми бачимо не картину попиту, а результати старань дилерів з постачання автомобілів", — підкреслив Бучацький.

Крім того, частина автомобілів BMW, передбачених для російського ринку, була зареєстрована дилерами в 2023 році саме для України. Такі авто продавали зі знижкою.

Ще одна причина – рівень корупції, який не зменшився. Як наслідок, попит на елітні бренди не постраждав. Всього за червень-липень 2023 року в Україні зареєстрували понад 5 тисяч продажів нових авто, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період у 2022 році, але все ж таки менше, ніж на початку літа 2021 року.

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