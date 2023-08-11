Люкс в войну: в Киеве продают Bentley за сотни тысяч долларов

Авто оклеено защитной пленкой

Казалось бы, война заставила нас пересмотреть свои приоритеты и ценности, но ненадолго. В Киеве выставили на продажу роскошный автомобиль Bentley Flying Spur 2021 стоимостью более 348 тысяч долларов, что равняется стоимости около 50 подержанных пикапов для армии.

На сайте по продажам автомобилей Auto.ria указано, что Bentley имеет 4-литровый двигатель мощностью 550 лошадиных сил. Автомобиль новый и оклеен защитной пленкой.

Состоятельным киевлянам предлагают приобрести Bentley за 348 тысяч долларов

Имеет восьмиступенчатую коробку передач, способную к идеально синхронизированным мгновенным переключениям. Это все в сочетании с пневматической подвеской, которая скользит по всем выбоинам, кроме самых глубоких. Седан разгоняется с нуля до 100 км в час всего за 4 секунды, а его максимальная скорость не превышает 319 км в час. Flying Spur тратит в городе 16.5л, а на трассе 8.8л топлива на 100 км.

Детали ручной работы можно увидеть везде

Эта модель явно привлекает внимание: в интерьере наблюдается характерная стилистика исполнения с присущими дорогостоящими отделочными материалами (натуральное дерево, кожа, металл с алмазным напылением). Также внутри люксового авто установлен сенсорный дисплей.

Отделка автомобиля

Для пассажиров на задних сиденьях он предлагает изысканный опыт, похожий на лимузин. Пассажиры получают съемный 5-дюймовый экран с помощью которого они могут управлять настройками развлечений и бортового освещения, а также жалюзи и массажеры для сидений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове во время войны выставили на продажу Land Rover за 893 тысячи долларов, что равняется стоимости около 127 подержанных пикапов для ВСУ.