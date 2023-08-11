Люкс у війну: у Києві продають Bentley за сотні тисяч доларів

Авто обклеєне захисною плівкою

Здавалося б, що війна змусила нас переглянути свої пріоритети та цінності, але ненадовго. У Києві виставили на продаж розкішний автомобіль Bentley Flying Spur 2021 вартістю понад 348 тисяч доларів, що дорівнює вартості близько 50 вживаних пікапів для армії.

На сайті з продажу автомобілів Auto.ria вказано, що Bentley має 4-літровий двигун потужністю 550 кінських сил. Автомобіль новий та обклеєний захисною плівкою.

Заможним киянам пропонують придбати Bentley за 348 тисяч доларів

Має восьмиступеневу коробку передач, здатну до ідеально синхронізованих миттєвих перемикань. Це все у поєднанні з пневматичною підвіскою, яка ковзає по всіх вибоїнах, крім найглибших. Седан розганяється з нуля до 100 км за годину за всього 4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 319 км за годину. Flying Spur витрачає в місті 16.5 л, а на трасі 8.8 л палива на 100 км.

Деталі ручної роботи можна побачити скрізь

Ця модель явно привертає увагу: в інтер`єрі спостерігається характерна стилістика виконання з притаманними дорогими матеріалами обробки (натуральне дерево, шкіра, метал з алмазним напиленням). Також у середині люксового авто встановлений сенсорний дисплей.

Оздоблення автомобіля

Для пасажирів на задніх сидіннях він пропонує вишуканий досвід, схожий на лімузин. Пасажири отримують знімний 5-дюймовий екран, за допомогою якого вони можуть керувати налаштуваннями розваг і бортового освітлення, а також жалюзі та масажери для сидінь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові під час війни виставили на продаж Land Rover за 893 тисячі доларів, що дорівнює вартості близько 127 вживаних пікапів для ЗСУ.