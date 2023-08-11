Люкс у війну: у Києві продають Bentley за сотні тисяч доларів
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Авто обклеєне захисною плівкою
Здавалося б, що війна змусила нас переглянути свої пріоритети та цінності, але ненадовго. У Києві виставили на продаж розкішний автомобіль Bentley Flying Spur 2021 вартістю понад 348 тисяч доларів, що дорівнює вартості близько 50 вживаних пікапів для армії.
На сайті з продажу автомобілів Auto.ria вказано, що Bentley має 4-літровий двигун потужністю 550 кінських сил. Автомобіль новий та обклеєний захисною плівкою.
Має восьмиступеневу коробку передач, здатну до ідеально синхронізованих миттєвих перемикань. Це все у поєднанні з пневматичною підвіскою, яка ковзає по всіх вибоїнах, крім найглибших. Седан розганяється з нуля до 100 км за годину за всього 4 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 319 км за годину. Flying Spur витрачає в місті 16.5 л, а на трасі 8.8 л палива на 100 км.
Ця модель явно привертає увагу: в інтер`єрі спостерігається характерна стилістика виконання з притаманними дорогими матеріалами обробки (натуральне дерево, шкіра, метал з алмазним напиленням). Також у середині люксового авто встановлений сенсорний дисплей.
Для пасажирів на задніх сидіннях він пропонує вишуканий досвід, схожий на лімузин. Пасажири отримують знімний 5-дюймовий екран, за допомогою якого вони можуть керувати налаштуваннями розваг і бортового освітлення, а також жалюзі та масажери для сидінь.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові під час війни виставили на продаж Land Rover за 893 тисячі доларів, що дорівнює вартості близько 127 вживаних пікапів для ЗСУ.