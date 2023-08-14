Авторинок України: вторгнення не позначилося на покупках нових авто, інша справа – уживані

В Україні спостерігається сплеск покупок уживаних автомобілів

Попри повномасштабне вторгнення Росії, що йде другий рік, в Україні майже не знижується попит на авто, особливо преміум-класу. За підсумками 2022 року, українці купили 100,7 тис. нових легкових автомобілів, з яких 71 300 привезли з-за кордону, а решту виготовили або зібрали в Україні.

Такі дані наводить аналітична система YouControl, водночас зазначаючи, що українці при цьому купили 1,3 млн вживанних автомобілів, з яких 463 тисячі були імпортовані в Україну.

Для порівняння, за підсумками 2021 року нових автомобілів в Україні було куплено 107 тисяч авто, а старих автомобілів – 517 тисяч. Такий приріст покупок уживаних авто (в 2,5 рази) викликаний військовими діями, внаслідок чого як багато українців, втративши свій транспорт, купують інший, так і волонтери для потреб ЗСУ закуповують за кордоном уживані автомобілі.

Як підкреслили в YouControl, із 5,3 тис. активних компаній, зареєстрованих за КВЕДами "торгівля автомобілями та легковими автотранспортними", а також "торгівля іншими автотранспортними засобами", лише близько 1,3 тис. подали звітність про свою діяльність у 2022 році. За офіційними даними компанії отримали на торгівлі авто 5,6 млрд грн чистого прибутку, з якого мали віддати податків не менше 1 млрд. грн.

У той же час ринок торгівлі вживаними авто, вважають у YouControl, знаходиться в тіні — зі 100 найбільших компаній, які займаються торгівлею авто, лише по 7 можна припустити, що вони торгують вживаними автомобілями.

У результаті приблизно 40-50% торгівлі вживаними автомобілями в Україні здійснюється без сплати податків, а законодавче врегулювання цієї ситуації може принести до держбюджету до 260 млн. грн. прямих податкових надходжень, резюмують у YouControl.

Раніше в МВС повідомили про спрощення процедури реєстрації автомобілів, куплених в автосалонах.