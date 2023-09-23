Ремонт опустошит ваш кошелек: 5 самых ненадежных бензиновых автомобилей с пробегом

Лучше не покупать эти модели авто

Одна из важнейших характеристик любого автомобиля – его надежность. Это главный фактор, определяющий популярность модели на рынке. Он позволяет водителям чувствовать себя уверенно на дороге. Согласно статистике, самыми надежными являются машины с бензиновыми двигателями. Однако некоторые модели из них доставляют водителям серьезные проблемы: они постоянно ломаются и нуждаются в дорогом ремонте.

В этом материале мы подробно рассмотрим, какие бензиновые автомобили не советуют покупать специалисты. Эксперты WhatCar проанализировали отзывы автовладельцев и составили антирейтинг автомобилей на вторичном рынке по надежности.

Mini Cooper – показатель надежности 71,5%

На первом месте в антирейтинге оказался Mini Cooper выпуска 2007-2014 годов. Этот хэтчбек получал нехорошие отзывы еще с момента выхода из конвейера. Хуже всего зарекомендовала себя бензиновая версия, на отказ двигателя и электрооборудования которой пожаловались 48% покупателей.

Технические характеристики:

кузов — 3- или 5-дверный хэтчбек;

объем двигателя: 1.2, 1.5, 1.6, 2.0 л;

расход топлива – от 3,8 до 5,8 л (для 1,5-литрового двигателя);

Кстати, сегодня Mini Cooper 2014 выпуска в Украине можно приобрести за 10-13 тысяч долларов.

А на этом видео киевские блоггеры объясняют "на пальцах", что может сломаться в Mini Cooper:

Skoda Octavia – показатель надежности 71,2%

Skoda Octavia – очень популярное авто в Украине. Однако оно ненадежно, особенно те модели, которые были выпущены с 2004 по 2013 год. 47% владельцев таких машин пожаловались на подвеску, проблемы с двигателем, электрической системой авто.

Технические характеристики:

тип кузова – универсал, лифтбек;

объем двигателя: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 л;

дорожный просвет – 155 мм;

коробка передач – механическая, автомат.

максимальная скорость – 196 – 215 км/ч (в зависимости от типа двигателя).

В AUTOEXPERTUA рассказали обо всех слабых местах Skoda Octavia:

Nissan Micra – показатель надежности 66,4%

Nissan Micra 2010-2016 годов, выпускавшийся в формате компактного хэтчбека, тоже оказался слишком ненадежным авто, хотя "японцы" известны высоким качеством своих машин. 47% владельцев пожаловались на дефекты подвески или неисправности двигателя.

Речь идет именно о четвертом поколении автомобиля с турбированным 3-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью в 98 лошадиных сил и двумя доступными вариантами коробки передач – вариатором XTronic и 5-ступенчатой МКПП.

С конвейера машина предлагалась в передне- и полноприводном исполнении, однако в Украине продавался в основном только первый вариант.

Технические характеристики:

модификации Visia, Vibe, Acenta, Acenta Connect, N-Tec и Tekna;

объемы двигателей: 1.2, 1.4, 1.5;

тип кузова – компактный кроссовер.

привод – передний и полный.

Вот обзор Nissan Micra с большими проблемами:

Nissan Qashqai – показатель надежности 64,4%

Nissan Qashqai – очень популярная и относительно недорогая модель кроссовера. Однако недавно оказалось, что дизельный ее аналог гораздо более надежным, чем бензиновый образец 2014-2021 годов. Больше всего владельцы такого автомобиля жаловались на отказ ДВС, проблемы с электрической системой, аккумулятором и даже кондиционером.

Технические характеристики:

тип кузова – компактный кроссовер;

тип двигателя – турбо, (1.2, 1.6 л с мощностью от 115 до 130 л.с);

привод – передний, полный.

На этом видео доступно объясняют проблемы с Nissan Qashqai при покупке на вторичном рынке:

Mercedes-Benz C-Class – показатель надежности 46%

Серия компактных седанов представительского класса, выпускавшихся с 2014 по 2021 год, была признана ненадежной. У 46% владельцев таких автомобилей наблюдались проблемы с электрической и выхлопной системами, а также с двигателем.

Технические характеристики этого автомобиля:

кузов – купе, седан, универсал;

объем двигателя – от 1,5 до 4 л;

коробка передач — 9-ступенчатый автомат, 7-ступенчатый робот или 6-ступенчатая механическая;

привод – задний.

Следует ли покупать Mercedes Benz C Class W204 (2007-2014), смотрите на этом видео:

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