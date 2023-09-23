Ремонт спустошить ваш гаманець: 5 найненадійніших бензинових автомобілів з пробігом
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Краще не купувати ці моделі авто
Одна із найважливіших характеристик будь-якого авто — його надійність. Це головний фактор, який визначає популярність моделі на ринку. Він дозволяє водіям відчувати себе впевнено на дорозі. Згідно із статистикою, найнадійнішими є машини з бензиновими двигунами. Проте деякі моделі з них завдають водіям серйозних проблем: вони постійно ламаються і потребують коштовного ремонту.
У цьому матеріалі ми детально розглянемо, які бензинові автомобілі не рекомендують купувати спеціалісти. Експерти WhatCar проаналізували відгуки автовласників і склали антирейтинг автомобілів на вторинному ринку за надійністю.
Mini Cooper — показник надійності 71,5%
На першому місці в антирейтингу опинився Mini Cooper випуску 2007-2014 років. Цей хетчбек отримував погані відгуки ще з моменту виходу з конвеєра. Найгірше зарекомендувала себе бензинова версія, на відмови двигуна та електроустаткування якої поскаржилися 48% покупців.
Технічні характеристики:
- кузов — 3- або 5-дверний хетчбек;
- об’єм двигуна: 1.2, 1.5, 1.6, 2.0 л;
- розхід палива — від 3,8 до 5,8 л (для 1,5-літрового двигуна);
До речі, сьогодні Mini Cooper 2014 року випуску в Україні можна придбати за 10-13 тисяч доларів.
А на цьому відео київські блогери пояснюють "на пальцях", що може зламатися в Mini Cooper:
Skoda Octavia — показник надійності 71,2%
Skoda Octavia — дуже популярне авто в Україні. Проте воно є ненадійним, особливо ті моделі, які були випущені з 2004 до 2013 року. 47% власників таких машин поскаржилися на підвіску, проблеми з двигуном, електричною системою авто.
Технічні характеристики:
- тип кузова — універсал, ліфтбек;
- об’єм двигуна: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 л;
- дорожній просвіт — 155 мм;
- коробка передач — механічна, автомат.
- максимальна швидкість — 196 — 215 км/ год (залежно від двигуна).
В AUTOEXPERTUA розповіли про всі слабкі місця Skoda Octavia:
Nissan Micra — показник надійності 66,4%
Nissan Micra 2010-2016 років, який випускався у форматі компактного хетчбека, теж виявився надто ненадійним авто, хоча "японці" відомі високою якістю своїх машин. 47% власників поскаржилися на дефекти підвіски чи несправності двигуна.
Йдеться саме про четверте покоління автомобіля з турбованим 3-циліндровим бензиновим двигуном потужністю в 98 кінських сил та двома доступними варіантами коробки передач — варіатором XTronic та 5-ступеневою МКПП.
З конвеєра машина пропонувалась в передньо- та повнопривідному виконанні, проте в Україні продавався в основному лише перший варіант.
Технічні характеристики:
- модифікації Visia, Vibe, Acenta, Acenta Connect, N-Tec і Tekna;
- об’єми двигунів: 1.2, 1.4, 1.5;
- тип кузова — компактний кросовер.
- привід — передній та повний.
Ось огляд Nissan Micra з великими проблемами:
Nissan Qashqai — показник надійності 64,4%
Nissan Qashqai — дуже популярна і відносно недорога модель кросовера. Проте нещодавно виявилося, що дизельний його аналог набагато надійнішим, ніж бензиновий зразка 2014-2021 років. Найбільше власники такого автомобіля скаржилися на відмову ДВЗ, проблеми з електричною системою, акумулятором та навіть кондиціонером.
Технічні характеристики:
- тип кузова — компактний кросовер;
- тип двигуна — турбо, (1.2, 1.6 л з потужністю від 115 до 130 к.с);
- привід — передній, повний.
На цьому відео доступно пояснюють про проблеми з Nissan Qashqai при купівлі на вторинному ринку:
Mercedes-Benz C-Class — показник надійності 46%
Серію компактних седанів представницького класу, які випускалися з 2014 до 2021 року, було визнано ненадійною. У 46% власників таких авто спостерігались проблеми з електричною та вихлопною системами, а також з двигуном.
Технічні характеристики цього авто:
- кузов — купе, седан, універсал;
- об’єм двигуна — від 1,5 до 4 л;
- коробка передач — 9-ступеневий автомат, 7-ступеневий робот або 6-ступенева механічна;
- привід — задній.
Чи варто купувати Mercedes Benz C Class W204 (2007-2014), дивіться на цьому відео:
Раніше "Телеграф" розповідав про моделі електромобілів, запас ходу яких виявився значно меншим, ніж заявляли виробники.