Ремонт спустошить ваш гаманець: 5 найненадійніших бензинових автомобілів з пробігом

Краще не купувати ці моделі авто

Одна із найважливіших характеристик будь-якого авто — його надійність. Це головний фактор, який визначає популярність моделі на ринку. Він дозволяє водіям відчувати себе впевнено на дорозі. Згідно із статистикою, найнадійнішими є машини з бензиновими двигунами. Проте деякі моделі з них завдають водіям серйозних проблем: вони постійно ламаються і потребують коштовного ремонту.

У цьому матеріалі ми детально розглянемо, які бензинові автомобілі не рекомендують купувати спеціалісти. Експерти WhatCar проаналізували відгуки автовласників і склали антирейтинг автомобілів на вторинному ринку за надійністю.

Mini Cooper — показник надійності 71,5%

На першому місці в антирейтингу опинився Mini Cooper випуску 2007-2014 років. Цей хетчбек отримував погані відгуки ще з моменту виходу з конвеєра. Найгірше зарекомендувала себе бензинова версія, на відмови двигуна та електроустаткування якої поскаржилися 48% покупців.

Технічні характеристики:

кузов — 3- або 5-дверний хетчбек;

об’єм двигуна: 1.2, 1.5, 1.6, 2.0 л;

розхід палива — від 3,8 до 5,8 л (для 1,5-літрового двигуна);

До речі, сьогодні Mini Cooper 2014 року випуску в Україні можна придбати за 10-13 тисяч доларів.

А на цьому відео київські блогери пояснюють "на пальцях", що може зламатися в Mini Cooper:

Skoda Octavia — показник надійності 71,2%

Skoda Octavia — дуже популярне авто в Україні. Проте воно є ненадійним, особливо ті моделі, які були випущені з 2004 до 2013 року. 47% власників таких машин поскаржилися на підвіску, проблеми з двигуном, електричною системою авто.

Технічні характеристики:

тип кузова — універсал, ліфтбек;

об’єм двигуна: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 л;

дорожній просвіт — 155 мм;

коробка передач — механічна, автомат.

максимальна швидкість — 196 — 215 км/ год (залежно від двигуна).

В AUTOEXPERTUA розповіли про всі слабкі місця Skoda Octavia:

Nissan Micra — показник надійності 66,4%

Nissan Micra 2010-2016 років, який випускався у форматі компактного хетчбека, теж виявився надто ненадійним авто, хоча "японці" відомі високою якістю своїх машин. 47% власників поскаржилися на дефекти підвіски чи несправності двигуна.

Йдеться саме про четверте покоління автомобіля з турбованим 3-циліндровим бензиновим двигуном потужністю в 98 кінських сил та двома доступними варіантами коробки передач — варіатором XTronic та 5-ступеневою МКПП.

З конвеєра машина пропонувалась в передньо- та повнопривідному виконанні, проте в Україні продавався в основному лише перший варіант.

Технічні характеристики:

модифікації Visia, Vibe, Acenta, Acenta Connect, N-Tec і Tekna;

об’єми двигунів: 1.2, 1.4, 1.5;

тип кузова — компактний кросовер.

привід — передній та повний.

Ось огляд Nissan Micra з великими проблемами:

Nissan Qashqai — показник надійності 64,4%

Nissan Qashqai — дуже популярна і відносно недорога модель кросовера. Проте нещодавно виявилося, що дизельний його аналог набагато надійнішим, ніж бензиновий зразка 2014-2021 років. Найбільше власники такого автомобіля скаржилися на відмову ДВЗ, проблеми з електричною системою, акумулятором та навіть кондиціонером.

Технічні характеристики:

тип кузова — компактний кросовер;

тип двигуна — турбо, (1.2, 1.6 л з потужністю від 115 до 130 к.с);

привід — передній, повний.

На цьому відео доступно пояснюють про проблеми з Nissan Qashqai при купівлі на вторинному ринку:

Mercedes-Benz C-Class — показник надійності 46%

Серію компактних седанів представницького класу, які випускалися з 2014 до 2021 року, було визнано ненадійною. У 46% власників таких авто спостерігались проблеми з електричною та вихлопною системами, а також з двигуном.

Технічні характеристики цього авто:

кузов — купе, седан, універсал;

об’єм двигуна — від 1,5 до 4 л;

коробка передач — 9-ступеневий автомат, 7-ступеневий робот або 6-ступенева механічна;

привід — задній.

Чи варто купувати Mercedes Benz C Class W204 (2007-2014), дивіться на цьому відео:

Раніше "Телеграф" розповідав про моделі електромобілів, запас ходу яких виявився значно меншим, ніж заявляли виробники.