Штрафують на 17 тисяч і забирають права: чого чекати власникам електросамокатів та гіроскутерів

Поліція "взялась" за водіїв електросамокатів, моноколіс тощо

Водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів тощо почали перевіряти на стан сп'яніння та штрафувати, зокрема, і за порушення правил дорожнього руху. Їх штрафують на 17 тисяч гривень і навіть можуть забрати водійське посвідчення усіх категорій.

Останнім часом типовою стає ситуація, коли українці беруть самокати на прокат, наприклад, після вечірки чи посиденьок з друзями, і у нетверезому стані добираються додому. Вони не лише наражають на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху, але й отримати реальний штраф чи заборону керувати на рік. Про це повідомляє видання "Дорожній адвокат".

Чому почали штрафувати

Зараз дуже багато людей переходять на електротранспорт, особливо серед жителів міста. Він доступний за ціною, не займає багато місця, додає водієві мобільності. А ще — для керування ним не потрібне водійське посвідчення, а значить, далеко не всі, хто ним керує, досконало знають ПДР. Проте штрафують водіїв електричних транспортних засобів уже зараз. Зважаючи на те, що законодавчо ситуація з легким електричним транспортом не врегульована, поліція та суди часто трактують ту чи ту ситуацію, що трапилася на дорозі, по-своєму. Уже є декілька практичних ситуацій, про які "Телеграф" розповідає далі.

Зокрема, у Кіровограді чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень та забрали у нього на рік водійське посвідчення. Він керував самокатом у стані алкогольного сп'яніння — алкотестер показав результат у 0, 84 проміле.

В Одесі 6 вересня водію електросамоката, який теж перебував п'яним за кермом, присудили 17 000 грн штрафу. У нього не забрали водійське посвідчення, тому що в нього його просто не було.

Ще один цікавий випадок теж з Одеси: 30 серпня поточного року в одному із судів міста розглядали справу водія, який перебував за кермом електросамоката у стані наркотичного сп'яніння. У нього забрали посвідчення на 10 років та присудили штраф у розмірі 51 000 тисячі гривень.

Висновки

Перебуваючи за кермом будь-якого транспортного засобу водій повинен пам'ятати, що він є учасником дорожнього руху. Він не може керувати навіть самокатом, випивши, і повинен дотримуватись усіх ПДР. Особливо це актуально, коли ситуація законодавчо ще не врегульована, адже суди можуть виносити рішення власний розсуд. Не кажучи вже про ризик аварій, травмувань чи навіть летальних випадків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що гонщик на одній з київських вулиць рухався на шаленій швидкості, причому без жодних засобів захисту. Це зняли на відео.