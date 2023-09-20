Штрафуют на 17 тысяч и забирают права: чего ждать владельцам электросамокатов и гироскутеров

Полиция "взялась" за водителей электросамокатов, моноколес и т.п.

Водителей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и т.д. начали проверять на состояние опьянения и штрафовать, в частности, и за нарушения правил дорожного движения. Их штрафуют на 17 тысяч гривен и даже могут забрать водительское удостоверение всех категорий.

В последнее время типичной становится ситуация, когда украинцы берут самокаты на прокат, например, после вечеринки или посиделок с друзьями, и в нетрезвом состоянии добираются домой. Они не только подвергают опасности себя и других участников дорожного движения, но и могут получить реальный штраф или запрет на управления на год. Об этом сообщает издание "Дорожный адвокат ".

Почему начали штрафовать

Сейчас очень многие переходят на электротранспорт, особенно жители городов. Он доступен по цене, не занимает много места, добавляет водителю мобильности. А еще — для езды на нем не нужно водительское удостоверение, а значит, далеко не все, кто им управляет, знают ПДД в совершенстве. Однако штрафуют водителей электрических транспортных средств уже сейчас. Учитывая, что законодательно ситуация с легким электрическим транспортом не урегулирована, полиция и суды часто трактуют ту или иную ситуацию, которая произошла на дороге, по-своему. Уже есть несколько практических ситуаций, о которых "Телеграф" рассказывает дальше.

В частности, в Кировограде мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен и забрали у него на год водительское удостоверение. Он ездил на самокате в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер показал результат в 0,84 промилле.

В Одессе 6 сентября водитель электросамоката, тоже находившийся пьяным за рулем, был приговорен к 17 000 грн штрафа. У него не забрали водительское удостоверение, потому что у него его просто не было.

Еще один интересный случай тоже из Одессы: 30 августа текущего года в одном из судов города рассматривалось дело водителя, находившегося за рулем электросамоката в состоянии наркотического опьянения. У него забрали удостоверение на 10 лет и присудили штраф в размере 51 000 тысяч гривен.

Выводы

Находясь за рулем любого транспортного средства, водитель должен помнить, что он является участником дорожного движения. Он не может управлять даже самокатом, выпив, и должен соблюдать все ПДД. Особенно это актуально, когда ситуация законодательно еще не урегулирована, ведь суды могут выносить решение по собственному усмотрению. Не говоря уже о риске аварий, травм или даже летальных исходов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гонщик на одной из киевских улиц двигался на бешеной скорости, причем без средств защиты. Это сняли на видео.