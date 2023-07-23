"Шумахер" пересел на самокат: "гонщик" на улицах Киева удивил водителей скоростью езды (видео)

Падение с самоката на такой скорости могло привести к тяжелым травмам

На украинских дорогах можно увидеть много неожиданных вещей, например, самокат движущийся на скорости под сотню километров в час.

Как информирует dtp.kiev.ua, этого персонажа заметили не где-либо, а в Голосеевском районе Киева.

Как видно на видео, мужчина на самокате разогнался по трассе до 90 километров в час, чего хватало, чтобы даже обгонять легковушки.

Примечательно также то, что местный "шумахер" при этом не имел никаких средств защиты, вроде налокотников и наколенников, не говоря уже о шлеме. То есть в случае падения или другой непредвиденной ситуации, мужчина рисковал получить тяжелые травмы.

Стоит отметить, что некоторые модели самокатов способны развивать скорость до 100 километров в час, однако делать это не рекомендуется по понятным причинам. Тема самокатов в целом весьма проблемна, поскольку в отличие от велосипедистов, права и обязанности тех, кто ездит по городу на электросамокатах или гиробордах, долгое время были не защищены законом.

В Киеве прокатные компании согласились снизить скорость своих изделий до 25 километров в час лишь летом 2021 года. Однако на законодательном уровне их признали транспортным средством в Украине лишь в марте 2023 года, однако и там ввели определения лишь для моделей, которые не развивают выше 50 километров в час.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве официально зарегистрировано около 900 000 легковых автомобилей. Этот показатель самый высокий в разрезе всех транспортных средств, курсирующих в столице.