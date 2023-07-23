"Шумахер" пересів на самокат: "гонщик" на вулицях Києва здивував водіїв швидкістю їзди (відео)

Падіння з самоката на такій швидкості могло призвести до тяжких травм

На українських дорогах можна побачити багато несподіваних речей, наприклад, самокат, що рухається під сотню кілометрів на годину.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, цього персонажа помітили не будь-де, а в Голосіївському районі Києва.

Як видно на відео, чоловік на самокаті розігнався трасою до 90 кілометрів на годину, чого вистачало, щоб навіть обганяти легковики.

Примітно також те, що місцевий "шумахер" при цьому не мав жодних засобів захисту, на зразок налокітників і наколінників, не кажучи вже про шолом. Тобто у разі падіння чи іншої непередбаченої ситуації чоловік ризикував отримати тяжкі травми.

Варто зазначити, що деякі моделі самокатів здатні розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину, проте робити це не рекомендується зі зрозумілих причин. Тема самокатів загалом дуже проблемна, оскільки на відміну від велосипедистів, права та обов’язки тих, хто їздить містом на електросамокатах чи гіробордах, довгий час були не захищені законом.

У Києві прокатні компанії погодилися знизити швидкість своїх виробів до 25 кілометрів за годину лише влітку 2021 року. Проте на законодавчому рівні їх визнали транспортним засобом в Україні лише у березні 2023 року, однак і там запровадили визначення лише для моделей, які не розвивають понад 50 кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві офіційно зареєстровано близько 900 000 легкових автомобілів. Цей показник найвищий у розрізі всіх транспортних засобів, що курсують у столиці.