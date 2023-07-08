Лето – пора электросамокатов, но есть проблема. Накажут ли "водителя" в случае аварии?

Аварии с электросамокатами не предусматривают отдельный ряд статей, поэтому виновников ДТП тяжело наказать

В марте 2023 года президент Украины подписал закон, согласно которому электросамокаты признаны транспортными средствами. Согласно документу, легким электротранспортом будет считаться тот, который имеет мощность двигателя до 1000 Ватт и максимальную конструктивную скорость движения до 25 км/ч. Это означает, что теперь пользователи микромобильных средств становятся полноценными участниками дорожного движения.

И хотя новый закон уже определил, что такое легкий персональный транспорт, неизвестно, как он будет действовать в случае ДТП. Ведь изменения в правила дорожного движения не были внесены.

При этом в летний период электросамокаты набирают все большую популярность. С 24 июня в Киеве и Львове компания Bolt начала программу проведения более 40 инструктажей по безопасной езде на электросамокате, которая продлится в течение шести недель.

В общем-то, "водители" этого удобного и легкого электротранспорта сплошь и рядом подвергают опасности и себя, и других. И хотя инструктажи должны уменьшить количество вероятных ДТП, до сих пор не ясно, можно ли привлечь нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Как рассказал Телеграфу Основатель ОО "За качественный транспорт" Святослав Товстыга, пока правила дорожного движения не доработают, аварии с участием электросамокатов могут вызвать юридические споры. Однако с каждым годом культура электросамокатов и сознание украинцев улучшается.

— Имеет ли новый закон некую юридическую ценность?

— Еще в 2020 году на сайте Верховной Рады была зарегистрирована законодательная инициатива о внесении изменений в некоторые законодательные акты по движению лиц, пользующихся портативными транспортными средствами на электрической тяге. В первом чтении этот законопроект был рассмотрен.

Затем его фактически заслушали, были выдвинуты предложения по доработке. И если бы его рассмотрели во втором чтении, то он регулировал бы ряд нормативных вещей, которые сейчас не урегулированы. В том числе в Уголовном кодексе была бы ответственность за нарушение ПДД, приводящие к тяжелым последствиям. Также были предусмотрены другие изменения в правилах дорожного движения. Но тот закон так скажем "завис".

Теперь последние полгода у нас происходит общественный резонанс из-за мартовского законопроекта относительно транспортных средств на электрической тяге. Он вроде бы и дал определение электросамоката как транспортного средства. Однако этот законопроект никаким образом не влияет на ПДД и передвижение в пределах населенных пунктов.

Фактически, по состоянию на данный момент, электросамокаты дополняют велосипедистов. Мы понимаем, что запрос есть и он с каждым разом растет. Электросамокаты – это удобно и экономически выгодно.

Во Львове, например, достаточно неплохая развитая сеть велосипедных полос. Это приводит к тому, что довольно высокий процент людей пользуется электрическими самокатами. Если мы говорим об аренде электросамокатов, то есть подходящие места, где можно оставлять их.

То есть законодательство частично предусмотрело те вещи, как люди будут пользоваться инфраструктурой и электросамокатами, но законопроект прошел только первое чтение. Поэтому до сих пор есть случаи, когда люди берут самокат в аренду, едут по этой велосипедной дорожке и посреди этой же дорожки покидают транспортное средство. Тогда те же велосипедисты вынужденно травмируются.

Но с каждым годом велосипедная культура и сознание украинцев улучшается. И такая же история с самокатами. Из моего личного опыта то, что было 3 года назад, и то, что есть сейчас — это кардинально разные подходы к передвижению.

Когда только появились электросамокаты в Украине, то у нас было много конфликтных ситуаций на велодорожках и по пешеходным зонам, но сейчас я рад констатировать, что таких ситуаций стало гораздо меньше. Хотя на самом деле все эти вещи должен был урегулировать этот законопроект в 2020 году.

— Пока утвержденных законодательством четких ПДД для электросамокатов нет. Можно ли привлечь к административной или уголовной ответственности пользователя электросамоката, из-за которого произошло ДТП?

- В общем можно, но сложно из-за того, что ПДД не до конца урегулированы. То есть сейчас в судебной системе есть практики по конфликтным аварийным ситуациям. Электросамокаты в таком случае подвязываются к гужевому транспорту. Это грубо говоря повозки какие-нибудь. В судебном порядке это все равно трактуется как транспортное средство. Соответственно ответственность за нарушение ПДД наступает. Но будь отдельный законопроект, то аварии с электросамокатами предусматривали бы по отдельному ряду статей. И это было бы проще в плане юридических споров. Потому что будет уже сложно доказывать вину.

То есть если пользователь самоката собьет человека где-то на пешеходной территории, и пострадавший человек наймет хорошего адвоката, то вину доказать возможно . Однако все равно каждый адвокат и каждый судья может по-разному трактовать все эти законы. Так что, чтобы этого не было нужно доделывать законопроект, но он с 2020 года в подвешенном состоянии.

Бывший советник министра инфраструктуры Святослав Товстыга добавил, что операторы, дающие электросамокаты в аренду, должны прокоммуникировать все вопросы с органами местного самоуправления. Тогда местные власти урегулируют парковку и создадут места, где можно оставлять самокаты. Чтобы не было так, как показывает практика. Что они преимущественно ставят возле остановочных павильонов и площадок, что создает проблемы также для высадки жителей и посадки на транспортные средства.

Телеграф также опросил компанию Bolt, которая предлагает услуги аренды электросамокатов по их диалогу с местными органами самоуправления и МВД с целью установления четких правил для электросамокатов.

Как ответила Public Policy Head Bolt в Украине Юлия Малич, сейчас их компания принимает все решения, ссылаясь на пожелания органов местного самоуправления.

- После того, как президент Украины подписал закон с определением "легкого персонального электротранспорта", права и обязанности "новых участников движения" должны закрепиться в дополненных ПДД. Это будет разрабатываться Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с Министерством внутренних дел Украины.

Мы отмечаем необходимость дальнейшего обсуждения и разработки таких правил, однако сегодня в стране есть много других приоритетных задач , которые нуждаются в быстрых решениях, поэтому этот вопрос остается в повестке дня.

Результатом сотрудничества компании Bolt и местных администраций является заключение меморандумов для операторов аренды электросамокатов, работающих в городах, и разработка правил для пользователей.

Руководитель направления развития шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка отмечает, что компания старается обеспечить безопасность своих клиентов (ред. — пользователей электросамокатов) и пешеходов.

Каждая поездка на электросамокате Bolt застрахована с первого дня работы сервиса. Страхование покрывает все риски, связанные с травмированием пользователей. Если действия пользователя сервиса нанесут ущерб третьим лицам, страховка также возместит эти расходы. Общая сумма страхования каждой поездки составляет 200000 грн. Страховка действует с момента разблокировки до момента блокировки электросамоката.