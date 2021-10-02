"Аварии ждут своего часа": британская дипломатка раскритиковала самокатчиков Киева

Британку смутило то, что самокаты остались посреди тротуара и на дороге.

Привычка украинцев оставлять прокатные электрические самокаты в неожиданных местах поддалась критике. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс считает, что это может привести к неприятным инцидентам.

Об этом дипломатка написала в Твиттере.

Она отметила, что в Киеве их оставляют на дорогах или посреди тротуаров, а не в специально отведенных местах.

По мнению Симмонс это приведет к аварии в свое время.

Отметим, что в Украине движение самокатов, гироскутеров и других видов самобалансирующего транспорта не регламентировано законодательно, тогда как в Европе, в частности во Франции парковку самокатов на тротуаре запретили еще летом 2019 года.

В украинское законодательство планируют внести изменения для этой категории транспорта — так поданы два законопроекта, которые регламентируют правила управления самобалансирующими видами транспорта и приравнивают их к велосипедам в контексте штрафов за нарушение правил.

Ранее "Телеграф" писал, что самокаты становятся причиной травм как людей, управляющих ими, так и пешеходов. В Киеве девушка разбила лицо из-за неожиданного отказа тормозов, а в Запорожье самокатчица сбила пенсионерку — суд обязал ее выплатить пострадавшей крупную сумму.