Літо - пора електросамокатів, але є проблема. Чи покарають "водія" у випадку аварії?

Аварії з електросамокатами не передбачають окремий ряд статей, тож винуватців ДТП важко покарати

У березні 2023 року президент України підписав закон, за яким електросамокати визнано транспортними засобами. Згідно з документом, легким електротранспортом буде вважатися той, який має потужність двигуна до 1000 Ватт і максимальну конструктивну швидкість руху до 25 км/год. Це означає, що тепер користувачі засобів мікромобільності стають повноцінними учасниками дорожнього руху.

І хоч новий закон вже визначив, що таке легкий персональний транспорт, наразі невідомо, як він буде діяти у випадку ДТП. Адже змін до правил дорожнього руху не внесли.

При цьому в літній період електросамокати набирають все більшу популярність. З 24 червня у Києві та Львові компанія Bolt розпочала програму з проведення понад 40 інструктажів із безпечної їзди на електросамокаті, яка триватиме впродовж шести тижнів.

Зрештою, "водії" цього зручного та легкого електротранспорту часто-густо наражають на небезпеку і себе, й інших. І хоч інструктажі повинні зменшити кількість ймовірних ДТП, досі не зрозуміло, чи можна притягнути порушників до адміністративної, чи кримінальної відповідальності.

Як розповів Телеграфу Засновник ГО "За якісний транспорт" Святослав Товстига, поки правила дорожнього руху не допрацюють, аварії за участю електросамокатів можуть викликати юридичні суперечки. Однак з кожним роком культура електросамокатів і свідомість українців покращується.

— Чи має новий закон якусь юридичну цінність?

— Ще у 2020 році на сайті Верховної Ради було зареєстровано законодавчу ініціативу про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо руху осіб, які користуються портативними транспортними засобами на електричній тязі. У першому читанні цей законопроєкт був розглянутий.

Потім його фактично заслухали, були висунуті пропозиції на доопрацювання. І якби його розглянули у другому читанні, то він би регулював ряд нормативних речей, які зараз не врегульовані. В тому числі у кримінальному кодексі була б відповідальність за порушення ПДР, що призводять до тяжких наслідків. Також були б передбачені інші зміни в правилах дорожнього руху. Але той закон так скажемо "завис".

Тепер останні пів року у нас відбувається суспільний резонанс через березневий законопроєкт, щодо транспортних засобів на електричній тязі. Він ніби й дав визначення електросамоката як транспортного засобу. Однак цей законопроєкт жодним чином не впливає на ПДР і пересування в межах населених пунктів.

Фактично, станом на зараз, електросамокати доповнюють велосипедистів. Ми розуміємо, що запит є і він з кожним разом зростає. Електросамокати – це зручно та економічно вигідно.

У Львові, наприклад, є досить непогана розвинута мережа велосипедних смуг. Це призводить до того, що досить високий відсоток людей користується електричними самокатами. Якщо ми говоримо про оренду електросамокатів, то існують відповідні місця, де можна залишати їх.

Тобто законодавство частково передбачило ті речі, як люди будуть користуватися інфраструктурою та електросамокатами, але законопроєкт пройшов лише перше читання. Тому досі є випадки коли люди беруть самокат в оренду, їдуть по цій велосипедній доріжці й посеред цієї ж доріжки залишають транспортний засіб. Тоді ті ж самі велосипедисти вимушено травмуються.

Але з кожним роком велосипедна культура і свідомість українців покращується. І така ж історія з самокатами. З мого особистого досвіду те, що було 3 роки тому, і те, що є зараз — це є кардинально різні підходи до пересування.

Коли тільки з'явилися електросамокати в Україні, то у нас було багато конфліктних ситуацій на велодоріжках і щодо пішохідних зон, але зараз я радий констатувати що таких ситуацій стало набагато менше. Хоча насправді всі ці речі мав врегулювати той законопроєкт 2020 року.

— Наразі затверджених законодавством чітких ПДР для електросамокатів немає. Чи можна притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності користувача електросамоката, через якого сталося ДТП?

- Загалом можна, але складно через те що ПДР не до кінця врегульовані. Тобто зараз в судовій системі є практики щодо конфліктних аварійних ситуацій. Електросамокати в такому випадку підв'язуються до гужового транспорту. Це грубо кажучи повозки якісь. В судовому порядку це все одно трактується як транспортний засіб. Відповідно відповідальність за порушення правил дорожнього руху наступає. Але якби був окремий законопроєкт, то аварії з електросамокатами передбачали б по окремому ряду статей. І це було б дуже простіше в плані юридичних спорів. Бо буде вже складно доводити вину.

Тобто якщо користувач самоката зіб’є людину десь на пішохідній території, і постраждала людина найме хорошого адвоката, то вину довести можливо. Однак все одно кожен адвокат і кожен суддя може по-різному трактувати ці всі закони. Тож щоб цього не було треба доробляти законопроєкт, але він з 2020 року в підвішеному стані.

Колишній радник міністра інфраструктури Святослав Товстига додав, що оператори, які дають електросамокати в оренду, мають прокомунікувати всі питання з органами місцевого самоврядування. Тоді місцева влада врегулює паркування і створить місця, де можна залишати самокати. Щоб не було так, як показує практика. Що вони переважно їх ставлять біля зупиночних павільйонів і майданчиків, що створює проблеми також для висадки мешканців і посадки на транспортні засоби.

Телеграф також опитав компанію Bolt, яка пропонує послуги оренди електросамокатів, щодо їх діалогу з місцевими органами самоврядування та МВС з метою встановлення чітких правил для електросамокатів.

Як відповіла Public Policy Head Bolt в Україні Юлія Маліч, наразі їх компанія приймає всі рішення посилаючись на побажання органів місцевого самоврядування.

— Після того, як президент України підписав закон з визначенням "легкого персонального електротранспорту", права та обов’язки "нових учасників руху" мають закріпитися у доповнених ПДР. Це будуть розробляти Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України разом із Міністерством внутрішніх справ України.

Ми зауважуємо на необхідності подальшого обговорення та розробці таких правил, проте сьогодні в країні є багато інших пріоритетних завдань, які потребують швидких рішень, тож це питання залишається на порядку денному.

Результатом співпраці компанії Bolt та місцевих адміністрацій є укладання меморандумів для операторів оренди електросамокатів, що працюють у містах та розробка правил для користувачів.

Керівник напрямку з розвитку шерингових сервісів компанії Bolt в Україні Антон Мілка зауважує, що компанія старається забезпечити безпеку своїх клієнтів (ред. — користувачів електросамокатів) і пішоходів.

Кожна поїздка на електросамокаті Bolt застрахована з першого дня роботи сервісу. Страхування покриває всі ризики, пов’язані з травмуванням користувачів. Якщо дії користувача сервісу завдадуть шкоди третім особам, страховка також покриє ці витрати. Загальна сума страхування кожної поїздки становить 200 000 грн. Страховка діє з моменту розблокування до моменту блокування електросамоката.