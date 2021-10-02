Рус

"Аварії чекають своєї години": британська дипломатка розкритикувала самокатників Києва

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
65
Кинутий на тротуарі самокат Новина оновлена 02 жовтня 2021, 12:00
Кинутий на тротуарі самокат

Британку збентежило те, що самокати залишилися посеред тротуару і на дорозі.

Звичка українців залишати прокатні електричні самокати в несподіваних місцях піддалася критиці. Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що це може призвести до неприємних інцидентів.

Про це дипломатка написала в Твіттері.

Вона зазначила, що в Києві їх залишають на дорогах або посеред тротуарів, а не в спеціально відведених місцях.

На думку Сіммонс це призведе до аварії в свій час.

Відзначимо, що в Україні рух самокатів, гіроскутерів та інших видів самобалансуючого транспорту не регламентований законодавчо, тоді як в Європі, зокрема у Франції паркування самокатів на тротуарі заборонили ще влітку 2019 року.

В українське законодавство планують внести зміни для цієї категорії транспорту — так подано два законопроєкти, які регламентують правила управління самобалансуючими видами транспорту і прирівнюють їх до велосипедів в контексті штрафів за порушення правил.

Раніше "Телеграф" писав, що самокати стають причиною травм як людей, які керують ними, так і пішоходів. У Києві дівчина розбила обличчя через несподівану відмову гальм, а в Запоріжжі самокатниця збила пенсіонерку — суд зобов’язав її виплатити постраждалій велику суму.

Теги:
#Київ #Посол Великобританії #Самокат
Заморозки в Україні триватимуть до 10-го числа
Україна
Запасайтеся пледами: синоптик розповіла, як довго продовжуватимуться заморозки в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Заморозки в Україні триватимуть до 10-го числа
Запасайтеся пледами: синоптик розповіла, як довго продовжуватимуться заморозки в Україні
Дата публікації
Категорія
Кадр з відео
Одружений Саакашвілі перед затриманням показав свою коханку (відео)
Дата публікації
Категорія
Вечір в готелі Rixos у Трускавці проходить в невимушеній обстановці
Віскі, торти і смарт-вечеря з журналістами: як проходить вечір "слуг народу" в Трускавці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Вартість ночі в готелі «Rixos-Prykarpattya» досягає майже 14 тисяч
Проживання "слуг" в Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона
Дата публікації
Категорія
Міхеіл Саакашвілі
Біганина по даху, депортація й образи: чим запам’ятався Саакашвілі, який обіцяв Україні "грузинські" реформи