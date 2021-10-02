"Аварії чекають своєї години": британська дипломатка розкритикувала самокатників Києва

Британку збентежило те, що самокати залишилися посеред тротуару і на дорозі.

Звичка українців залишати прокатні електричні самокати в несподіваних місцях піддалася критиці. Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що це може призвести до неприємних інцидентів.

Про це дипломатка написала в Твіттері.

Вона зазначила, що в Києві їх залишають на дорогах або посеред тротуарів, а не в спеціально відведених місцях.

На думку Сіммонс це призведе до аварії в свій час.

Відзначимо, що в Україні рух самокатів, гіроскутерів та інших видів самобалансуючого транспорту не регламентований законодавчо, тоді як в Європі, зокрема у Франції паркування самокатів на тротуарі заборонили ще влітку 2019 року.

В українське законодавство планують внести зміни для цієї категорії транспорту — так подано два законопроєкти, які регламентують правила управління самобалансуючими видами транспорту і прирівнюють їх до велосипедів в контексті штрафів за порушення правил.

Раніше "Телеграф" писав, що самокати стають причиною травм як людей, які керують ними, так і пішоходів. У Києві дівчина розбила обличчя через несподівану відмову гальм, а в Запоріжжі самокатниця збила пенсіонерку — суд зобов’язав її виплатити постраждалій велику суму.