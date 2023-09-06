Штраф и конфискация: что ждет владельцев нерастаможенных автомобилей в Украине

Рассказываем, на какой срок можно ввозить нерастаможенные автомобили на территорию Украины и что ждет нарушителей

Нерастаможенных автомобилей на дорогах Украины значительно станет меньше — это связано с некоторыми соответствующими изменениями в законодательстве. Если с 1 апреля 2022 украинцы могли бесплатно растаможивать авто, то 21 июня 2022 приняли законопроект №7418, отменив льготы для ввоза автомобилей из-за границы, действовавших в период войны. Не забыли и об автомобилях, которые уже были ввезены без таможенного контроля.

Конституционный суд Украины признал законность штрафа или конфискации транспортных средств, ввезенных без уплаты пошлины. В ведомстве отметили, что право собственности может быть ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе КС Украины в среду, 6 сентября.

"Предметом рассмотрения была статья Таможенного кодекса Украины. В ней сказано, что превышение установленного срока временного ввоза автомобилей для личного пользования и коммерческих транспортных средств на территорию Украины на более чем 30 дней, а также потеря или разбор таких транспортных средств, включая их демонтаж, влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или конфискацию указанных транспортных средств", — отметили в ведомстве.

Теперь каждый случай нарушения правил ввоза автомобилей в Украину будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Кроме этого, согласно изменениям в законодательстве, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. За такое нарушение придется заплатить штраф в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

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