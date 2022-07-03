Самый дорогой автомобиль, ввезенный с нулевым растаможиванием: нардеп поразил цифрой

Самым дорогим автомобилем, ввезенным за время льготы на растаможку, стал Ferrari.

С 1 июля в Украине отменили нулевое растаможивание автомобилей. За ввоз европейских автомобилей теперь придется платить, как и до начала полномасштабного вторжения россии.

С 25 апреля до конца июня по льготному тарифу ввезли почти 200 тысяч машин.

Самым дорогим автомобилем, ввезенным в этот период, стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тыс. долларов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Народный депутат Ярослав Железняк.

"Там в сети пишут, что самым дорогим авто, завезенным с льготой стал "кубик" Mercedes G-class за 220 тыс. долларов. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma 2020 года за 221,4 тыс. долларов", – сообщил нардеп.

По его словам, сумма предоставленной от государства таможенной и налоговой льготы на растаможку владельцу суперкара составила более 70 тыс. долларов.

Также народный избранник пошутил, что переживает, чтобы суммы льготы хватило на бензин.

Напомним, части украинцев могут разрешить льготное растаможивание авто. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины.