Части украинцев могут разрешить льготную растаможку авто – стало известно кому

Налоговые послабления будут действовать только во время военного положения

Несмотря на то, что 1 июля в Украине закончился период нулевой растаможки автомобилей, некоторым украинцам могут вернуть эту опцию. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Как сообщает "Ліга.Закон", документ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, чтобы поддержать украинцев, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии в виде уничтожения или повреждения имущества. Законопроект предусматривает, что право на бесплатное растаможивание получат субъекты хозяйствования, убытки которых от уничтожения или повреждения имущества превышают 10% от балансовой стоимости активов по состоянию на 1 января 2022 года.

Кроме права на нулевую растаможку, таким субъектам предлагают отменить налогообложение НДС, акцизным налогом, а также не собирать с них ввозную пошлину на транспортные средства, сельхозтехнику, производственное оборудование, а также запчасти и комплектующие ко всем этим категориям. Послабление касается, в частности, так называемых евроблях. Перечисленные льготы предлагают ввести с 1 августа 2022 г. и до окончания военного положения.

При этом льготы будут действовать для сделок с товарами, стоимость которых не превышает объем причиненного ущерба, подтвержденного экспертным заключением в установленном порядке.

Напомним, с 1 июля изменились не только правила растаможки автомобилей, но и размер прожиточного минимума, пенсий, ставки по страхованию автомобилей, проценты для недобросовестных должников банков и прочее.