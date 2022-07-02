Частині українців можуть дозволити пільгове розмитнення авто – стало відомо кому

Податкові послаблення діятимуть тільки на час воєнного стану

Попри те, що 1 липня в Україні закінчився період нульового розмитнення автомобілів, для деяких українців можуть повернути цю опцію. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України.

Як повідомляє "Ліга.Закон", документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу України, щоби підтримати українців, що постраждали внаслідок збройної агресії росії у вигляді знищення чи пошкодження майна. Законопроектом передбачається, що право на безкоштовне розмитнення отримають суб’єкти господарювання, збитки яких від знищення чи пошкодження майна перевищують 10% від балансової вартості активів станом на 1 січня 2022 року.

Окрім права на нульове розмитнення таким суб’єктам пропонують скасувати оподаткування ПВД, акцизним податком, а також не збирати з них ввізне мито на транспортні засоби, сільгосптехніку, виробниче устаткування та обладнання, а також запчастини та комплектуючі до всіх цих категорій. Послаблення стосується зокрема так званих євроблях. Перелічені пільги пропонують запровадити з 1 серпня 2022 року і до закінчення воєнного стану.

При цьому пільги діятимуть для операцій з товарами, вартість яких не перевищує обсяг завданої шкоди, підтвердженої експертним висновком в установленому порядку.

Нагадаємо, з 1 липня змінились не тільки правила розмитнення автомобілів, але й розмір прожиткового мінімуму, пенсій, ставки зі страхування автомобілів, відсотки для недобросовісних боржників банків та інше.