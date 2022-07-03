Найдорожче авто, ввезене з нульовим розмитненням: нардеп вразив цифрою

Найдорожчим автомобілем, який ввезли за час пільги на розмитнення став Ferrari.

З 1 липня в Україні скасували нульове розмитнення автомобілів. За ввезення європейських автівок тепер доведеться сплачувати як і до початку повномасштабного вторгнення росії.

З 25 квітня до кінця червня за пільговим тарифом ввезли майже 200 тисяч машин.

Найдорожчою автівкою ввезеною в цей період стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. доларів. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Народний депутат Ярослав Железняк.

"Там в мережі пишуть, що найдорожчим авто, яке завезли з пільгою став "кубік" Mercedes G-class за 220 тис. доларів. Ні, це не так. Найдорожчою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. доларів", -повідомив нардеп.

За його словами, сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкару склала понад 70 тис. доларів.

Також народний обранець пожартував, що переживає щоб суми пільги вистачило на бензин.

Нагадаємо, частині українців можуть дозволити пільгове розмитнення авто. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній раді України.